Как подобрать очки к разным формам лица: полезная подборка в картинках

Разнообразие солнцезащитных очков просто поражает, но кроме модных и трендовых моделей стоит обращать внимание на аксессуары, подходящие именно вашей форме лица.

Солнцезащитные очки летом – неизменный аксессуар, без которого трудно обойтись. Они защищают глаза и область вокруг них от вредного воздействия UF-лучей.

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Кроме защиты очки являются главным аксессуаром в весенне-летний период. Они способны отлично подчеркивать наш образ, однако неправильно подобранная модель способна испортить наш аутфит и даже добавить несколько лишних лет.

Украинский дизайнер Андре Тан как-то рассказывал в своем инстаграмме, как определить форму своего лица, а мы делимся с вами его советами.

Завяжите волосы в хвост и стоя близко к зеркалу, максимально точно обведите контур своего лица на зеркальной поверхности. Для этого используйте помаду, смоченные в крем ватные палочки, или смоченное мыло,

– рассказал дизайнер.



Как правильно подобрать очки к форме лица / Фото с Instagram Андре Тана

Определившись со своим типом, в дальнейшем вы сможете гармонично составлять образ в соответствии с особенностями своего лица. Андре Тан отмечает, что очки следует подбирать исключительно под форму своего лица.

Полумесяц

Такие очки подходят для трапециевидного, овального, сердцевидного, треугольного, удлиненного и прямоугольного лица.



Как правильно подобрать очки к форме лица / Фото с Instagram Андре Тана

Квадратный

Очки такого типа подходят для круглого, треугольного и овального лица.



Как правильно подобрать очки к форме лица / Фото с Instagram Андре Тана

Круглые

Очки с круглой оправой следует приобрести девушкам с ромбовидной, прямоугольной, удлиненной, квадратной или треугольной формой лица.



Как правильно подобрать очки к форме лица / Фото с Instagram Андре Тана

Кошачий глаз

Такие очки тоже довольно часто встречаются в магазинах масс-маркета. Подходят для всех форм лица.



Как правильно подобрать очки к форме лица / Фото с Instagram Андре Тана

Авиаторы

Эти очки в моде уже много лет считаются определенной классикой. Они также подходят для всех форм лица.



Как правильно подобрать очки к форме лица / Фото с Instagram Андре Тана