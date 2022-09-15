Послевоенной вечеринке быть: Playboy передумал закрывать журнал в Украине

Центральный офис мужского глянца Playboy отозвал свое решение о закрытии украинского филиала. Об этом сообщил в своем фейсбуке совладелец офиса Playboy в Украине Александр Шевченко.

Несколько дней назад Александр Шевченко заявил, что с 1 января 2023 года в Украине перестанет издаваться эротический глянец Playboy.

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Он отметил, что вероятной причиной закрытия является спецвыпуск "Playboy война", вышедший в начале апреля. Вместо сексуальных фото на глянцевой обложке были фотографии разрушенных зданий, эвакуация людей из Ирпеня и другие щемящие кадры.



Специальный выпуск украинского Playboy / Фото с Instagram

Впрочем, центральный офис американского Playboy Enterprises отозвал свое решение, поэтому мужской эротический глянец будет выдаваться по-прежнему.

Центральный офис Playboy отменил свое решение и продлил срок действия лицензии в Украине. Послевоенной вечеринке Playboy быть,

– написал Александр Шевченко в своем фейсбуке.

Ранее Александр Шевченко возмущался тем, что из РФ глянец не ушел, а украинский офис решили прикрыть только потому, что специальный номер о войне в Украине не был согласован с центральным офисом.

После волны критики от пользователей в сети мужской журнал таки передумал и продлил лицензию журнала в Украине.

Напомним, глянец Playboy основан в Чикаго в 1953 году Хью Гефнером. В Украине первый номер вышел в 2005 году и издавался 17 лет.



Гью Гефнер с первой обложкой глянца / Фото из открытых источников