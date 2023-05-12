Топ-10 платьев на выпускной в стиле Леони Ганне: роскошная подборка, которая вам понравится

За инстаграм-страницей немки Леони Ганне следят более 4 миллионов поклонников. Девушки со всего мира просто обожают ее стиль, так что точно хотели бы повторить ее стильные выходы в платьях на выпускной вечер.

Каждое платье Леони Ганне – минималистическое короткое или помпезное длинное – это настоящий взрыв красоты, который непременно хочется примерить на себе, пишет 24 Канал.

Читайте также Топ-5 платьев на выпускной в стиле Меган Фокс: роскошная подборка

Инфлюэнсерша уже давно очаровала всех своим безупречным вкусом, а высокий рост, стройная фигура и очаровательная улыбка сделали ее любимицей стритстайл-фотографов.

Леони Ганне часто одевает наряды от украинских брендов и вообще поддерживает Украину. С первых дней войны она вышла на улицы Милана в сине-желтом наряде в знак поддержки Украины и до сих пор поддерживает нашу страну.

За Леони Ганне следят многие девушки из Украины, поэтому они точно знают ее изысканный стиль. Если старшеклассницы намерены выглядеть в стиле немецкой инфлюэнсерши, советуем вам присмотреться к ее интересным выходам в платьях.

Черная с рюшами

Такое платье сейчас на пике популярности, поскольку рюши является трендом лета. Если хотите классики – выбирайте черный цвет, или можете смело выбирать похожее по фасону платье в ярких оттенках.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

Платье с прозрачными вставками

Полурозорный материал красиво смотрится не только на длинных платьях черного цвета, но и на коротких платьях алого цвета. Такое платье достаточно самодостаточно, поэтому стоит его только дополнить черными туфлями-челноками.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

Многоярусное платье

Если вам хочется выглядеть как настоящая королева, обратите внимание на роскошное многоярусное платье в стиле Леони Ганне. Мятный оттенок выглядит довольно свежо и изысканно, а чтобы не перегружать образ, дополните его минималистичным пучком.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

Золотое платье

В моде этим летом оттенки золота и серебра, так что обязательно присмотритесь к таким платьям. Немка примеряла платье в оттенке жидкого золота на Каннский кинофестиваль в 2021 году. За это время такое платье стало еще более востребованным и актуальным.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

С разрезами на талии

Платье с вырезами на талии отлично подчеркивает женственность. Такие длинные платья в нейтральных цветах сделают ваш образ элегантным и в то же время очень эффектным.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

Платье-бюстье

Такие платья также популярны на выпускной вечер. Золотистое платье-бюстье с разрезом на ноге и зеркальными пайетками Леони Ганне примерила на Венецианском кинофестивале.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

Платье с перьями

Платья с перьями идеально подойдут для такого события, как выпускной вечер. Вдохновившись образом немки, обратите внимание на сиреневый оттенок и длину платья со шлейфом, которое будет точно приковывать взгляды на вас весь день.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

С бахромой

Леони Ганне выбрала розовое платье с бахромой на длинный рукав. Короткое платье дополнял длинный шлейф, а наибольший эффект прибавил высокий хвост.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

С бантом

Несмотря на бум цветочных аппликаций, банты все еще продолжают быть в моде, поэтому берите на заметку голубое платье на бретельках с большим бантом и серебристыми босоножками, как у Леони Ганне.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram

Серебристая

Блоггерша надела эффектное платье серебристого цвета полностью усеянное пайетками. Платье на бретельках дополняло бахрому. В тон к платью блоггер примеряла серебристые туфли с бантиками от бренда MACH & MACH, которые до сих пор остаются актуальными, несмотря на тренд на обувь Мэри Джейн.



Роскошные платья на выпускной от Леони Ганне / Фото с Instagram