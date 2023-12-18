Balenciaga показали новое платье: украинцы шутят, что это пакет для окупантов

Знаменитый бренд опубликовал новинку в инстаграмме, но из-за замечаний пользователей менеджерам страницы даже пришлось ограничить доступ к комментариям.

Всемирно известный бренд Balenciaga, постоянно удивляющий покупателей необычностью своей одежды, показал в инстаграмме новое платье. Пользователям оно показалось похожим на мусорный пакет.

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Конечно, украинцы ассоциируют этот предмет только с одним – ликвидированными оккупантами.

Под публикацией очень быстро появились десятки комментариев об идеальной одежде для захватчиков. Впоследствии компания ограничила возможность делиться под постом своим мнениям. Точная причина такого шага неизвестна, ведь кроме комментариев украинцев были еще и замечания о безвкусице дизайнеров.

Кстати, на сайте платье стоит 6 тысяч евро.

Напомним, недавно бренд шокировал публику юбкой из махрового полотенца за почти 1 000 долларов.