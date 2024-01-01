Это портит ваш вид: 6 ошибок, которые вы можете допускать в подборе наряда

Даже в мире моды, где каждый чувствует себя знатоком, часто случаются ошибки в выборе наряда. От недостатков в подборе цветов до неудачных комбинаций стилей – эти упущения могут невыгодно подать нашу внешность.

Ошибки стиля допускают даже те, кто работает в этой сфере уже много лет. В этом нет ничего страшного, просто нужно, чтобы кто-то указал нам на эти детали. Именно поэтому читайте о наиболее распространенных ошибках в стиле и о том, как их исправить.

Излишек аксессуаров

Перефразируя известные слова Коко Шанель, прежде чем выйти из дома, вы всегда должны посмотреть в зеркало и снять одну вещь. И хотя это правило не всегда работает на сто процентов, оно напоминает, что лучшие формулы наряда обычно самые простые.

Конечно, стиль субъективен и всегда должен отражать прежде всего вашу личность, но если мы пересмотрим наряды некоторых самых влиятельных и модных женщин в истории, то увидим одну общую черту: качественные, изысканные и продуманные вещи всегда выглядят дороже без чрезмерных аксессуаров.

Одежда "на свой возраст"

Хотя существует много советов относительно того, что можно, а что нельзя носить в конкретном возрасте, лучшая одежда – та, в которой вы чувствуете себя наиболее комфортно и уверенно.

Научитесь делать так, чтобы мода работала на вас, а не наоборот. Если что-то нравится, носите это. И не бойтесь использовать современные тренды по-своему, чтобы они казались уникальными на вас.

Не тот размер

Поскольку размеры в разных магазинах отличаются, то зачастую о нужном мы можем только догадываться. Особенно это касается онлайн-шопинга. Но покупка неподходящего размера в надежде, что он как-нибудь подойдет, часто означает, что неудачная длина рукавов, брюк или объем в поясе будут удешевлять общий вид.

Так что если портной "подгонит" под вас не подошедшую одежду, вы окажетесь в гораздо более выгодном положении, чем если просто не будете носить неудачную вещь.

Быстрые дешевые покупки

Гораздо лучше для вашего кошелька и гардероба инвестировать в качественные вещи, которые выдержат испытание временем. Если вам кажется, что три топа по цене одного – это подозрительно выгодно, обычно ваши опасения правдивы. Делайте лучше обдуманные покупки. И прежде чем нажать "добавить в корзину", подумайте о производителе, стоимости одежды и о том, как она обогатит ваш гардероб.

Покупки дешевого белья

Легко подумать, если белье не видно, то и не стоит тратить на него много денег. Но нижнее белье влияет на вашу одежду больше, чем вам кажется. Важен не только ваш комфорт – плохо подобранное белье может сменить весь ваш силуэт.

Комфорт – превыше всего

Очереди в раздевалке могут быть хлопотами, но они всегда того стоят. Прежде чем купить что-нибудь новое, спросите себя: подходит ли вам вещь? Как она выглядит с разных ракурсов? Достаточно ли она удобна? Если вам тяжело влезть в нее в примерочной, то вам будет трудно сделать это и дома. Вы не будете выглядеть привлекательно, если будете тратить время на поправку вырезов, стягивание подола и наклеивание пластырей от волдырей.