6 вещей, которые есть в гардеробе у каждой француженки

Стиль француженок постоянно хотят повторить многие девушки. Даже базовые вещи они способны сложить в стильный и элегантный аутфит.

Все парижанки имеют свой изящный стиль, который передается им из поколения в поколение. Француженки всегда выбирают минималистичную одежду и делают ставку на нежность. Они никогда не гонятся за трендами и выбирают комфорт.

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Летний гардероб француженок – это смесь классики и стильных вещей, не выходящих из моды. Парижанки умеют из базовых и простых вещей создать столь эстетический образ, что им восхищаются девушки со всего мира.

Платье-комбинация

Кроме цветочных платьев, француженки также делают ставку на платье-комбинацию. Чаще всего они выбирают мягкие оттенки. Платья миди выбирают для городских прогулок, а платья макси – для праздничных выходов.

Свободная рубашка

В гардеробе каждой француженки есть рубашка оверсайз, с которой они не прощаются весь год. Обычно модницы выбирают белые или голубые рубашки, впрочем, в этом году они добавляют в свой гардероб рубашку в полоску.

Белая майка

Белая майка – неотъемлемая часть гардероба летом не только француженок, но и всех нас. Создавайте с белой майкой минималистичные образы, сочетая с джинсами, брюками или шортами.

Балетки

Трудно представить себе фрацуженку без классических балеток Chanel. Они одевают их под платья, брюки палаццо и базовые джинсы.

Белые джинсы

Француженки любят не только голубые джинсы, прекрасно вписывающиеся в их минималистическую эстетику, но и белоснежные джинсы, сочетающие с блузами, рубашками, футболками и топами.

Вещи в полоску

Архитектор из Корсики Жюли Феррери показывает этим летом больше всего образов с вещами в полоску. Девушка имеет в своем арсенале короткие костюмы с шортами, расслабленные костюмы в пижамном стиле и платья длины макси.