Что одеть школьникам на 1 сентября: стильные образы для первоклассников и старшеклассников

Уже скоро дети отправятся после летних каникул в школу. С 1 сентября начинается учебный год, поэтому рассказываем, в чем прийти учащимся на школьную линейку.

Из-за войны в Украине и частые воздушные тревоги торжественные заведения в школе либо не происходят вообще, либо имеют определенные ограничения, пишет 24 Канал. Впрочем, большинство школьников таки посетят учебное заведение на Первый звонок, поэтому предлагаем пересмотреть образы, которые они могут примерить на себе.

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Кроме традиционных образов с вышиванкой, мы подобрали еще несколько не менее стильных аутфитов, прекрасно подходящих для школьной эстетики.

Варианты одежды для первоклассников на 1 сентября 2023

В школу традиционно ходят на 1 сентября в белом верхе и черном низу. Этот образ состоит из белой рубашки и юбочки для девочек и белой рубашки и брюк для мальчиков. Рубашку можно заменить вышиванками, которые сейчас так любят не только взрослые, но и дети.



Одежда для учеников на 1 сентября / Фото с Милана



Одежда для учеников на 1 сентября / Фото с Instagram Vyshyta.Ukraine



Одежда для учащихся на 1 сентября / Фото с WoMo



Одежда для учеников на 1 сентября / Фото из Милана

Также на девочках красиво смотрятся платья-вышиванки или белая рубашка – с вышивкой или классическая вместе с черным сарафаном. Мальчики могут дополнить штаны пиджаком и прийти на Первый звонок в полноценном костюме или выбрать для себя школьную форму.

Варианты одежды для старшеклассников на 1 сентября

Старшеклассники уже имеют больше вариантов одежды на Первое сентября. Выберите для себя вышитую рубашку, которую можете соединить с классическими брюками, палаццо или юбкой. Можете примерить длинную джинсовую юбку в белом или черном цвете или надеть юбку в складки. Что касается обуви, то образ можете дополнять трендовыми балетками с бантиком или модной обувью Мэри Джейн.

Ребята могут надевать белоснежную рубашку или вышиванку с брюками. Дополнять такой образ можно кроссовками и жакетом.

Девушки на 1 сентября также могут одеть платья-вышиванки. На просторах интернета можно найти множество вариантов разных фасонов, цветов и орнаментов.

Также девушки могут дополнить свои юбочки белой рубашкой или блузкой. Эти вещи хорошо сочетаются с юбками в черном цвете и брюками.



Одежда для учеников на 1 сентября / Фото из Pinterest



Одежда для учеников на 1 сентября / Фото из Pinterest

Кроме того, на первый звонок старшеклассницы могут одеть костюм. Важно лишь, чтобы он не был ярким цветом. Лучше выбирайте классические цвета – черный, кремовый, серый или коричневый.



Одежда для учеников на 1 сентября / Фото из Pinterest

С белой футболкой или рубашкой красиво смотрятся минималистичные сарафаны. Совместите их с балетками или лоферами. А если хотите придать образу праздничности – можете надевать каблуки.



Одежда для учеников на 1 сентября / Фото из Pinterest



Одежда для учеников на 1 сентября / Фото из Pinterest