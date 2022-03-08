Обувной бренд Kachorovska шьет берцы для украинских военных

Украинский бренд Kachorovska, специализирующийся на производстве обуви для разных сезонов, решил помочь украинской армии. Команда начала шить берцы для военных.

Бренд Kachorovska, известный своими звездными коллаборациями с Тиной Кароль и Катей Сильченко, приобщился к поддержке украинской армии.

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Украинская предпринимательница и основательница бренда Kachorovska Алина Качоровская отметила, что собрала 620 тысяч гривен для пошива 800 пар берцев.

Средства собрали! 620 тысяч гривен пойдут на пошив 800 пар берцов. Прекращаем сбор средств. Спасибо всем, кто приобщился, несколько швейных и обувных производств не прекращают работу ни на день. Слава Украине! Победа за нами!

– говорится в сообщении.

На сайте бренда отметили, что они вынуждены прекратить сбор заявок, поскольку производство загружено на ближайшее время.

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