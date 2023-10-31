Хэллоуин 2023: лучшее перевоплощение звезд в самый мистический день года

Мировые знаменитости обожают Хэллоуин, поскольку имеют прекрасную возможность продемонстрировать свой креатив по перевоплощению. Многие звезды уже задолго до основного празднования посетили тематические хэллоуинские вечеринки и продемонстрировали свои образы.

Все знаменитости тщательно готовятся к гелловинской вечеринке, чтобы проявить свои творческие способности, пишет 24 Канал. Часто звезды так перевоплощаются, что их сложно распознать. Редакция промониторила геловинские образы селебретиса и собрала любимую подборку.

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