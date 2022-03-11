Обложка дня: португальский Vogue посвятил мартовский номер Украине

Португальский глянец Vogue посвятил обложку Украине. На стороне нашей страны не только ведущие мировые компании, но модные бренды, дизайнеры и глянцы.

Темой мартовского номера португальского Vogue стала Украина. Первый весенний номер наполнен любовью и сопереживанием украинскому народу. Автором этой съемки стал знаменитый фотограф Lufre.

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На обложке глянца изображены несколько моделей в желтых образах, позируя на фоне голубого неба и черных гор с подсолнухами в руках. Все они символизируют не только усталость, но и стойкость.



Португальский Vogue посвятил обложку Украине / Фото из инстаграммы

На другой обложке глянца изображено тело, выкрашенное в желтый цвет, а надпись издания VOGUE – в синий.

"Тело, во всех его формах и размерах, является центральным в нашем выпуске, отдавая дань всем типам силуэтов и отмечая его силу. … даже от абсурдной войны. Когда дело доходит до тела, существует много типов, но суть только одна: человеческая. Мы все разные (некоторые) тела, но равны в своих основных и общих целях", – говорится в сообщении португальского глянца.



Португальский Vogue посвятил обложку Украине / Фото из инстаграммы