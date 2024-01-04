Не одевайте это на свадьбу: вещи, в которых вы будете выглядеть некстати

Хотя сейчас свадебные церемонии почти не ограничены правилами, все равно следует сохранять уважение к невестам и их празднику. Ведь обычно молодожены очень волнуются за то, чтобы идеальным было все до мелочей. В частности, и вид гостей.

Свадьба – это один из самых важных дней в жизни супругов. На праздничном мероприятии молодожены обращают внимание на все детали, и даже безответственный выбор образа гостей может их оскорбить.

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Поэтому прежде чем выбрать любой наряд, нужно запомнить несколько нюансов. Некоторые из правил достаточно просты, их легко соблюдать. К примеру, избегать определенных цветов. В то же время другие правила требуют немного большей планировки – например, выяснить, что означает стиль дресс-кода, в котором вас просят прийти.

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Итак, рассказываем, что не стоит надевать на свадьбу, а на что лучше обратить внимание.

Не надевайте белое

Очень светлые цвета, как правило, делают людей бледными на фотографиях, где не выставлен правильный свет. Также традиционно на свадьбах белый – это цвет невесты. Не отнимайте у нее возможность в этот день быть особенной. Лучше выберите платье, комбинезон или костюм с трендовым принтом и в благородном цвете.

Учитывайте сезон

Если это зимняя свадьба, то можете выбрать бархатное платье. Если наступила весна, то пора одеться в цветы и любой веселый принт. В летнее время, чтобы избежать пятен от пота, подумайте о легких тканях. Шифон, хлопок и лен станут вашими лучшими друзьями. А осенью попробуйте подчеркнуть "дорогие" тона. Например, медный, золотой, зеленый или коричневый.

Не выбирайте слишком повседневную одежду

Даже если на свадьбе будет необременительный дресс-код, все равно он не должен быть слишком непраздничным. Откажитесь от шорт, джинсов или футболок. Есть много стильных нарядов, которые не обременят вас нарядностью, но все равно будут подходить к празднику. Например, короткое однотонное платье или костюм с брюками.

При необходимости прикройте плечи и декольте

Прежде всего, важно помнить, что свадьба – это священное событие. Оно может происходить в церкви или другом помещении, где есть строгие правила вида. Уважайте место обмена обетами, имейте при себе шаль или блейзер, чтобы при необходимости накинуть поверх открытых плеч или декольте.

Не переусердствуйте

Пышное бальное платье или фрак – это слишком для свадьбы. Уместнее выбрать коктейльный образ – он должен сочетать праздничное настроение и удобство. Несколько удачных примеров – ниже.