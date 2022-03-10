Мы бежали мимо трупов: модель Юлия Хромцова рассказала, как убегала из Ирпеня с котами и собакой

Украинская модель Юлия Хромцова рассказала историю, как ей удалось скрыться из Ирпеня, находящегося под постоянными обстрелами российских войск.

Город Ирпень, расположенный в Киевской области, постоянно находится под вражескими обстрелами. Среди мирного населения – испуганные пожилые люди и маленькие дети. Вражеские оккупанты во время эвакуации несколько дней назад цинично открывали огонь по гражданским жителям при попытке эвакуироваться.

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Вчера, 9 марта, из Киевщины удалось вывезти около 700-800 человек, впрочем, модель Юлия Хромцова сбежала из Ирпеня еще 6 марта. Глянцу Vogue манекенщица рассказала историю о том, как она покидала опасный город вместе со своим парнем и домашними любимцами.

Юлия Хромцова рассказала, что в день, когда началась война, она с юношей находилась в Ирпене. 24 февраля она вместе со своими тремя котами, собакой и любимым перебралась к своей подруге. Там их застали уже первые залпы танков, вечером.



Модель Юлия Хромцова / Фото из инстаграммы

В Ирпене уже был введен комендантский час, но днем ​​можно было спокойно передвигаться, хотя и под звуки перестрелок и бомбардировок.

"За несколько дней произошло страшное: над домами мирного населения начала работать авиация. На наших глазах уничтожали частный сектор; мы читали, как в городе на новые ЖК падали бомбы. Во время тревоги мы собирали испуганных животных в переноску и спускались в подвал. Пересиживали час и возвращались. Потом ситуация стала обостряться; у нас исчез свет, вокруг бомбили, ракеты летали над головами. Исчезла связь, и мы вообще не понимали, кому подконтролен город, можно ли выходить", – рассказала Юлия Хромцова.



Юлия Хромцова с домашним любимцем / Фото из Vogue

6 марта она решила покинуть Ирпень. Юлия собрала корм животных и отправилась к Новой трассе пешком. Дорога их была нелегкая, ведь "переноска весила как мешок цемента".

"Когда мы добрались до Новой трассы по полям, надо было перейти мостик, сооруженный из дощечек. Я не могла взять Тайсона – руки были заняты, но он мужественно бежал по бездорожью, держался рядом и был совершенно спокойным во время взрывов, не срываясь с поводка. В тот день мы бежали мимо трупов той семьи с двумя детьми, которую убили оккупанты во время эвакуации мирного населения в Романовке", – вспоминает Юлия.

Чудом на дороге появился фургон, поэтому Юлия вместе с собакой быстро вскочила. Парень с котами также догнал автомобиль и запрыгнул в кузов. До точки назначения пара добиралась еще 5 часов. Котики пробыли все время втроем в переноске, без возможности сходить в туалет. Но даже когда Юлия добралась до безопасного места, коты и дальше сидели кучкой в ​​переноске и вышли не сразу.



Домашние животные Юлии Хромцовой / Фото из Vogue

"Начиная с 24.02, я только и слышала, что животные в военное время – это груз, который нужно оставить в квартире, распустить: "Ничего страшного, пересидят", и другие аргументы не в пользу животных. Но сейчас мои звери со мной. Я не бросила бы их, зная, что нет возможности унести: осталась бы со своим бременем. Пусть это вопрос жизни и смерти, я ответственна за них навсегда", – заявила модель Юлия Хромцова.



Домашние животные Юлии Хромцовой / Фото из Vogue