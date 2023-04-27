В моду входит золотая сумка: аутфиты от звезд стритстайла

Неожиданно в моду с новой силой возвращается золотистый оттенок. Позолоченную одежду можно было заметить у многих модниц, теперь они все обратились к золотистой сумке Fendi.

Оттенок живого золота занял ведущие позиции в гардеробах многих модниц, пишет 24 канал. Золотыми сумками вроде бы для танцпола фешионисты дополняют свои повседневные выходы.

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Известность эта сумка берет еще из сериала "Секс в большом городе". Вероятно, вы напомните отрывок, в котором Саманта за обедом показывает подругам свою новую сумку, и, конечно, это была Gold Baguette от Fendi. Наблюдая за тем, какие обороты набирает мода нулевых, то и не удивительно, что такая вещь оказывается среди трендов.



Стильная золотистая сумка на весну 2023 года / Фото с Instagram

Золотая лихорадка возвращалась к нам в прошлом сезоне, впрочем, не всем подойдет золотистый бомбер или штаны, поэтому лучше начать свое знакомство с этим непростым цветом именно с аксессуара.

Оттенок золота достаточно требователен, даже если у вас только сумка. Поэтому важно аккуратно создавать образ, чтобы не переборщить. Весной сочетайте такую сумку с песочным тренчем, кремовыми брюками карго, винтажной кожанкой или костюмом в классическом цвете. Летом такой сумкой можно дополнять платья и сарафаны.

Дуэт черного и золотого – идеальная пара, поэтому можете смело совмещать любую одежду темного оттенка с золотистой сумкой.



Стильная золотистая сумка на весну 2023 года / Фото с Instagram



Стильная золотистая сумка на весну 2023 года / Фото с Instagram



Стильная золотистая сумка на весну 2023 года / Фото с Instagram



Стильная золотистая сумка на весну 2023 года / Фото с Instagram



Стильная золотистая сумка на весну 2023 года / Фото с Instagram



Стильная золотистая сумка на весну 2023 года / Фото с Instagram



Стильная золотистая сумка на весну 2023 года / Фото с Instagram