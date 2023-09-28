21 супермодель снялась в общей фотосессии: невероятное фото

Для итальянского глянца Vanity Fair знаменитые модели снялись в совместной фотосессии. Перед камерой фотографами позировала 21 модель.

В съемке приняли участие Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Мила Йовович, Карла Бруни и многие другие.

Читайте также Викот Бардо – хит этой осени: подборка актуальных образов

Изданию удалось что-то невероятное – собрать в одно время всех моделей, чрезвычайно популярных с 1960-х до 1990-х годов.

Снимали моделей известный дуэт итальянского и швейцарского fashion-фотографов Луиджи Мурену и Янго Хенцы.

Глянец также представил каждую модель на обложке Vanity Fair в черно-белых цветах. Среди легендарных моделей оказались Кристи Тарлингтон, Шалом Харлоу, Иман, Ева Герцигова, Эмбер Валлетта, Твигги и многие другие.

Фотографы не только сделали общую фотографию моделям, но провели полноценную съемку для каждой из них. Знаменитости позировали в черных нарядах перед фотографами.

Все образы для французского глянца были созданы на основе известных брендов Dolce&Gabbana, Versace, Emanuel Ungaro, The Row, Prada, Rick Owens, Valentino, Intimissimi.