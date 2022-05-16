Модель из Польши Николай Кравецкий ездит с гуманитарной помощью по горячим точкам Украины

Модель из Польши 22-летний Николай Кравецкий уже два месяца помогает украинским добровольцам. Поляк, прославившийся благодаря телешоу "Топ-модель", по собственному желанию остановил карьеру и помогает пострадавшим от войны людям.

В Украине 82 дня идет война. Российские оккупанты уже стерли с лица земли немало городов и повредили дома многим людям, которые вынуждены были найти убежище в соседней Польше, которая оказала нам поддержку на всех возможных сферах.

Розовая панама – тренд весны: где купить знаковый головной убор фронтмена группы Kalush Orchestra

На помощь украинцам отправился поляк, манекенщик Николай Кравецкий. В первые дни войны он находился в Киеве и окрестных городах, а затем отправился на Донецк.

Николай все реже начал показывать фотографии со своей волонтерской группой, ведь говорит, что работы немало.

Недавно парень все же опубликовал несколько фотографий, на которых показал медикаменты, бронежилеты и еду, которую они доставляют в горячие точки Украины.

Еще одна поездка позади, мы оказывали помощь на разных боевых позициях, это заняло несколько дней, мы постоянно работаем над очисткой воды в места разрушенных войной, мы эвакуируем людей, или доставляем лекарства, продукты, одежду, подгузники в города и села на востоке Украины,

– написал манекенщик.

Чтобы увидеть больше фото и видео, пролистайте вправо

Также поляк Николай Кравецкий начал сбор средств на автобус для перевозки украинцев и деньги на покупку вещей первой необходимости, которые могут спасти человеческие жизни.

Полный текст публикации Николая Кравецкого

Ради помощи Украине я временно прекратил карьеру модели. Моральная обязанность приказала мне сделать именно это. Для кого-то это может быть непонятно, но для меня предоставление гуманитарной помощи и спасение человеческих жизней имеют наивысшую ценность. Я хочу и буду помочь Украине столько, сколько нужно.

Одна из двух машин, используемых для перевозки жертв войны, была уничтожена во время побега с разбомбленной Украиной. Автомобиль поврежден во время боевых действий, использовать его нельзя. Моя деятельность, направленная на помощь нашим восточным соседям в их эвакуации, была очень ограничена, а наши друзья из Украины тяжело вырвались из ада войны.

Цель сбора – купить автобус, который позволит продолжить эвакуацию украинцев. Мы теряем время. Пожары в Украине постоянно растут. Тысячи людей хотят как можно скорее оказаться в безопасном месте. Моя миссия состоит в том, чтобы сделать это возможным для них. Без вашей помощи я не смогу продолжать свою деятельность в полном объеме. Я прошу вас о всяческой, даже малейшей поддержке.