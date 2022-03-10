Мила Кунис, Адель и Мадонна надели виртуальные сине-желтые платья в форме сердца

Международный ритейлер Dress-X решил отблагодарить всех поддержавших Украину звезд, "одев" их в вещи из коллекции Support Ukraine. Знаменитости позировали в виртуальном наряде.

Многие мировые звезды поддерживают Украину в войне с российскими оккупантами. Знаменитости жертвуют деньги на гуманитарную помощь и выражают соболезнования украинцам, страдающим от нашествия российских военных.

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Так, бренд виртуальной цифровой одежды Dress-X решил отблагодарить звезд и "одеть" их в свои элементы гардероба.

Проект был основан в 2019 году в Сан-Франциско Дарья Шаповалова и Наталья Моденова. В цифровом наряде для обложки глянца позировала Мэй Маск, а теперь дизайнеры примеряли свои наряды на других звездах.

"Dress-X очень благодарен всем знаменитостям, активистам и ключевым лидерам мнений, которые повышают осведомленность о российском военном вторжении в Украину. В такие моменты наши голоса являются таким же мощным оружием, как и оружие на поле боя. Вместе мы сильны! Dress-X хочет отдать должное каждому лидеру культуры, который публично поддержал Украину, надев их в наше знаменитое платье LUV и другие вещи из коллекции Support Ukraine", – говорится в сообщении бренда.

В сине-желтых платьях в виде сердца от Dress-X позировала Мадонна, Белла Хадид, Шер, Адель, Мила Кунис и Дженнифер Энистон. В желтых свитшотах с синей надписью "Stand with Ukraine" появились Джаред Лето, Мила Йовович, группа Gorillaz и Бенедикт Камбербетч.

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