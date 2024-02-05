Майли Сайрус впервые выиграла Грэмми и появилась на сцене в винтажном платье 2002 года: модное фото

Певица Майли Сайрус получила награду за лучшее сольное поп-исполнение песни "Flowers". На сцену для исполнения своего хита знаменитость вышла в винтажном наряде.

Знаменитая песня из альбома 2023 года "Endless Summer Vacation", которая завирусилась в тиктоке прошлой весной, победила песни Билли Айлиш, Doja Cat и Тейлор Свифт. Майли Сайрус имела много номинаций, но еще ни разу не побеждала. Только в этом году она забрала желанную статуэтку.

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Образ Майли Сайрус

На сцену знаменитость вышла в ретро-платье, которое она выбрала от американского модного дизайнера Боба Маки. Серебристое кутюрное платье было украшено стеклярусом и бисером из коллекции "To Broadway With Love" 2002 года.



Стильный образ Майли Сайрус / Фото Getty Images

Платье состояло из бра на бретельках и юбки из бисерованной бахромы. Часть платья обнажала живот. Образ звезды дополняли босоножки. Стилисты сделали Майли прическу в стиле нулевых с начесом на кудрями.

За кулисами "Грэмми" певица была одета в черный корсет и брюки, украшенные бисером и бахромой. Ее аутфит дополняла черная пушистая накидка. Этот роскошный look она также выбрала от бренда Bob Mackie из винтажной коллекции 2002 года.

Во время вручения награды Майли Сайрус предстала перед зрителями еще в другом образе. На ней был черный кобинезон, который обнажал плечи и подчеркивал стройную талию.

Майли Сайрус получает награду "Грэмми": смотрите видео онлайн