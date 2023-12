Дочь Кейт Мосс повторила культовый образ своей мамы: фото девушки в "голом" платье

Британская модель Лила Мосс решила повторить культовый образ своей звездной мамы Кейт Мосс в серебристом платье из прозрачного материала.

В 1993 году на вечеринку Look of the Year агентства Elite Model юная модель Кейт Мосс надела серебристое платье-комбинацию, просвечивающуюся под вспышками камер. Кроме того, девушка даже дополнила свой образ обычными пляжными вьетнамками.

Читайте также От кинозвезды к дизайнеру: Анджелина Джоли впервые показала наряды собственного бренда

Такая шалость молодой модели облетела все паблики, а ее выход стал культовым, который до сих пор вспоминают 30 лет спустя.



Образ Кейт Мосс в 1993 году / Фото Getty Images

Дочь Кейт Мосс также решила пойти по пути матери и стала моделью. Девушка часто участвует в модельных показах, фотосъемках и посещает светские вечеринки.

Образ Лили Мосс

На мероприятие British Fashion Awards 2023, которое прошло в Лондоне, Лила Мосс надела серебристое платье из прозрачной ткани, повторив знаменитый выход своей матери.

Модель выбрала для себя платье Nensi Dojaka, дополненное бюстгальтерами и вырезом на плечах. К платью Лила подобрала черное нижнее белье и надела черные сланцы.

Волосы девушка завязала в пучок и распустила передние пряди. Образ Лила завершила серьгами и минималистическими перстнями.



Лила Мосс в прозрачном платье от Nensi Dojaka / Фото инстаграмм @lilamoss



Лила Мосс в прозрачном платье от Nensi Dojaka / Фото инстаграмм @lilamoss

21-летняя модель два года назад запомнилась всем выходом на подиум с инсулиновой помпой, расположенной на бедре. Лила болеет диабетом первого типа, в случае которого инсулин в теле не вырабатывается. Специальное устройство на теле доставляет лекарство в его организм.

Девушка уже успела покорить многие бренды, снялась для многих модных глянцев и даже стала одним из ангелов Victoria's Secret.