Леони Ганне надела на Венецианский фестиваль платье украинского бренда: потрясающий вид

Знаменитая немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне посетила Венецианский кинофестиваль в роскошном платье от украинского бренда WONÁ Concept.

Платье было разработан по индивидуальному эскизу специально для Леони и вдохновлено одной из моделей кутюрной линейки WONÁ Concept – платьем Gisell.

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Кремовое платье завершено бретелями, фиксирующими корсет. Именно они позволили блондинке чувствовать себя уверенно на знаменитом событии. Настоящий вал-эффект создала роскошная объемная юбка-рыбка, созданная из мягкого блестящего атласа.

Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру знаменитости, а настоящей изюминкой образа стал длинный шлейф из оборок. Аутфит девушки завершали длинные кремовые перчатки и элегантная прическа. Стилисты сделали блондинке пучок и завершили образ нежным макияжем.

На пошив платья команда израсходовала 50 часов ручной работы и использовала 150 метров тканей. Сотни мелких рюшей, каждое из которых были отдельно пришиты и сложены в общий узор, сформировали юбку. По просьбе Леони команда WONÁ Concept создала специальный внутренний корсет, чтобы идеально откорректировать платье на фигуре.

Леони Ганне очень часто одевает наряды от украинских брендов. Она также неоднократно поддерживала Украину с начала войны и демонстрировала на себе наряды в сине-желтых цветах в знак поддержки.

Инфлюэнсер объединяют с Украиной родственные связи. Ее бойфренд Алекс, который с родителями от детства живет в Германии, имеет бабушку родом из Украины. Во время войны ее дом получил немалые повреждения. С любовью к Украине Леони подписала свои фотографии в инстаграмме.

Первая ночь в Венеции в платье украинского бренда,

– написала известная инфлюэнсерша.