В трендовом топе: Ксения Мишина показала образ с 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, школьники после завершения летних каникул пришли на Первый звонок. Звездная мамочка Ксения Мишина показала образ, в котором собралась к сыну в школу.

Известная актриса уже не впервые примеряет для себя наряд в черном цвете на Первый или Последний звонок в школе. Уже раньше она подверглась критике за короткий топ, а котором она пришла в учебное заведение. На этот раз Ксения создала образ несколько скромнее, впрочем стильным и красивым.

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Новый образ Ксении Мишиной

Знаменитость надела трендовый топ без рукавов с горловиной, который сейчас довольно актуален. Под низ она примерила черные брюки палаццо, которые соединила с босоножками и кожаным поясом от люксового бренда Saint Laurent в золотом цвете.

Свой аутфит Ксения Мишина дополнила черной базовой сумкой и солнцезащитными очками. Она распустила волосы и сделала фото с сыном Платоном, который был одет в белую футболку оверсайз, серые капри и кроссовки.

Поклонники засыпали Ксению комментариями и отметили, что она имеет непревзойденный образ.

Звездные мамы и папы ведут сегодня своих детей в школу. В материале 24 Канала мы вспомнили всех знаменитостей, которые были маленькими и показали их детские фотографии из школы. Увидеть интересные фотографии и распознать среди них своих кумиров можете по нашей ссылке.