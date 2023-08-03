Винтажные кроссовки – макротренд 2023 года: самые популярные модели

Кроссовки в стиле ретро заполонили моду в 2023 году. Если вы следите за модой, то рекомендуем вам сделать ставку на элегантные винтажные варианты с тонкой резиновой подошвой и зауженной формой.

Архивные модели таких эталонных брендов как Adidas, Tiger, Nike носят Гейли Бибер, Кэти Голмс, Кейт Мосс, Кайя Гербер и многие другие. Присмотритесь к 4 лучшим моделям кроссовок в стиле ретрокор.

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Adidas Samba

Эти кроссовки, безусловно, являются фаворитами в гардеробах модниц. Знаменитости и инфлюэнсеры внедрили их в повседневный стиль еще осенью прошлого года и до сих пор не сдают своих позиций.

Сначала эти кроссовки были предназначены для игры в футбол, но затем распространились в поп-культуре, став любимой обувью Боба Марли, Фредди Меркьюри, Гвинет Пэлтроу и Кейт Мосс.



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue

Adidas Gazelle

В 1966 году Adidas выпустил революционную модель из замши (ранее этот материал не использовался для спортивной обуви) с тремя полосками для тренировок олимпийских спортсменов. В 1980-х они были эталонной обувью и пользовались популярностью у Кейт Мосс и Гвинет Пэлтроу. Сегодня это самая любимая модель в образах Гарри Стайлза.



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue

Onitsuka Tiger Mexico 66

Модель кроссовок Mexico 66 бренда Onitsuka Tiger с изображением "тигровых полос" создана 55 лет назад специально для Олимпийских игр 1968 года в Мексике.

Их популярность росла благодаря кинематографу. Их носил Брюс Ли в фильмах "Игра смерти" и "Последний бой Чена", а Ума Турман одела в фильме Квентина Тарантино "Убить Билла" в 2003 году.

На сегодняшний момент эти кроссовки можно считать основными конкурентами Adidas Samba и Adidas Gazelle.



Трендовые кроссовки 2023 года / Фото с Vogue