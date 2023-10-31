Названы самые популярные костюмы Гэловина на 2023 год: интересная инфографика

В ночь с 31 октября на 1 ноября традиционно празднуют Геловин, однако вечеринки проходят еще задолго до самого официального празднования. Издание Visual Capitalist представило рейтинг самых популярных костюмов на Хэллоуин в 2023 году.

Празднование Геловина приобрело широкую популярность в Америке. К этому празднику готовятся все – от школьников до взрослых. В Геловине участвуют все – знаменитости и даже политики – от семьи Кардашян Дженнер до президента США Джо Байдена.

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Даже резиденция американского президента специально ко Дню всех святых украшена устрашающими декорациями.

Празднование Геловина распространилось по миру, поэтому его празднуют все, кто хотят примерить жуткий костюм и сделать страшный макияж. Впрочем на Геловин популярны не только устрашающие образы, но и определенные перевоплощения в героев любимых фильмов или мультфильмов.

Издание Visual Capitalist с помощью данных Google Trends из серии Frightgeist визуализировали 27 самых популярных костюмов на Хэллоуин в США.

Первую строчку заняла Барби после выпущенного в этом году одноименного фильма. Пары чаще всего примеряли образ Барби и Кена.

К популярным перевоплощениям на Геловин также относится костюм "Человека-паука", образ главной героини сериала "Венздей", образ клоуна Пеннивайза, пирата, бэтмена, ниндзю и привидения.



Популярные геловинские костюмы американцев за 2023 год / Инфографика Visual Capitalist