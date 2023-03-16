Какой образ подойдет для прогулки по городу: показывает модель Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер без сомнений можно назвать иконой стиля. Модель обладает безупречным вкусом по выбору одежды и созданию привлекающих внимание образов. Знаменитость недавно выбрала безупречный аутфит, который понравится многим модницам.

Знаменитая манекенщица удивила ценителей ее стиля новым образом. Сестра знаменитых сестер Кардашян является любимицей стритстайл-фотографов и попала в кадр во время прогулки по Лос-Анджелесу в стильном выходе.

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Звезда подиумов выбрала себе элегантный и очень эффектный образ. Кендалл примеряла несколько трендовых вещей одновременно. Знаменитость надела под низ белую базовую футболку, соединённую с кремовой атласной юбкой длины меди. Изделие украшено длинным разрезом, который придает юбке немного легкости и непринужденности.

Сверху Дженнер надела нейлоновый плащ угольного оттенка длины макси с серебряными пуговицами. Обращаясь к коллекциям ведущих дизайнеров, можно заключить, что такие тренчи сейчас на пике популярности, как и пальто.

В этом сезоне длина макси просто бьет все рекорды. Бренды представили длинные платья, длинные юбки и тренчи, которые точно найдут свое место в гардеробах настоящих модниц.

Свой безупречный look модель завершила элегантными черными сапогами на каблуке до колен и любимыми узкими солнцезащитными очками. Кроме того, она добавила в образ интересную деталь – бурдовые кожаные перчатки, которые добавили ее аутфиту интересной изюминки.



Безупречный образ Кендалл Дженнер / Фото с Instagram



Безупречный образ Кендалл Дженнер / Фото с Instagram