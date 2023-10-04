Осенний наряд, который никогда не выйдет из моды: 5 вещей, которые стоит приобрести

Из года в год мода меняется, но вместе с этим актуальными остаются вещи, неподвластные времени. Они продолжают доминировать, так что без них невозможно обойтись осенью.

Обратите внимание на вещи, которые станут отличным дополнением к вашим образам, пишет 24 Канал. Один из лучших способов совершать разумные и долгосрочные покупки – выбирать вещи нейтральных цветов, или те наряды, которые вам точно понадобятся много раз.

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Длинная юбка

Раньше мини-юбки были мастхевом летнего сезона, а вот длинные юбки теперь имеют все шансы остаться в осеннем гардеробе. Благодаря своей длине, в них мы чувствуем себя комфортно, а еще можем создавать красивые образы с лоферами и сапогами на каблуке.



Модные вещи на осень, не выходящие из моды / Фото Pinterest

Трикотажное платье

Теплые платья из трикотажа занимают особое место в нашем гардеробе. Выбирайте платье длины миди на длинный рукав, которое вы сможете носить в осенне-зимний сезон, совмещая с пальто или дубленкой.



Модные вещи на осень, не выходящие из моды / Фото Pinterest

Водолазка

Еще немного и все мы будем одевать теплые свитшоты, свитера и водолазки. Последняя вещь идеально сочетается с классическими вещами – юбкой-карандашом, юбкой из кожи или брюками палаццо.



Модные вещи на осень, не выходящие из моды / Фото Pinterest

Жакет

Эта вещь однозначно не выйдет из моды. Именно осенью мы чаще всего одеваем жакеты, которые заменяют нам верхнюю одежду, когда на улице еще достаточно тепло. Для многослойного выхода, надевайте сверху на жакет свитер, чтобы добавить образ стиля.



Модные вещи на осень, не выходящие из моды / Фото Pinterest

Лоферы

Эта обувь в последнее время стала особенно стильной благодаря модным инфлюэнсеркам, сочетающим лоферы с носками и юбками в складку. Они хорошо подходят к тренчам и пальто, поэтому не упустите возможности добавить эту стильную обувь к своему гардеробу.



Модные вещи на осень, не выходящие из моды / Фото Pinterest