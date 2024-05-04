5 образов с джинсами, которые вы будете носить все лето: стильные фото

Джинсы считаются самым популярным элементом гардероба. В теплое время года мы носим их все чаще, поскольку они являются нашей неизменной базой. Вдохновившись образами модных инфлюенсеров, рассказываем о самых интересных аутфитах с джинсами.

Денимовые брюки – это классика, без них трудно представить любой наш образ, пишет Fashion 24. Этот элемент гардероба позволяет создать нам аутфит с базовыми вещами, кэжуальными или романтическими.

Читайте также Что надеть на Пасху в церковь: подборка праздничных нарядов

Иногда джинсы надоедают, а идеи со стилизацией заканчиваются. Впрочем, после брюк, юбок и платьев все же советуем возвращаться к джинсам и вспомнить, как выглядят выигрышные комбинации.

Джинсы + поло + мюли из прозрачного материала

Футболки поло являются хорошим сочетанием к джинсам. Это определенное сочетание базы, которое всегда будет актуальным и не выйдет из моды. Обратите внимание на обувь из прозрачного материала, которое сейчас на пике популярности. Добавляйте в свой образ с вставками прозрачности такую обувь как мюли, балетки, босоножки или туфли.

Джинсы + белая футболка + кардиган

Футболка белого цвета – это важная позиция наряда для элегантного и кэжуального гардероба. Футболка с кардиганом сверху и обувью на каблуках придаст шика, а сочетание ее с джинсами и кроссовками предоставит расслабленного образа.

Джинсы + шелковая рубашка + рыбацкие сандалии

Выбирайте для себя в этом сезоне шелковую рубашку в молочном, белоснежном, коричневом или черном цвете. Инфлюенсерка на своем примере показывает, как эту вещь стильно сочетать с джинсами и необычными сандалиями, которые называют рыбацкими.

Джинсы клеш + кардиган в полоску

Француженка Жюли Феррери показывает, что плотный кардиган в полоску – основа стильных образов. Чтобы добавить аутфиту новых смыслов – сочетайте с красивой обувью, сумкой и аксессуарами.

Джинсы + базовый свитер + балетки в сетку

Свитер черного цвета займет видное место в вашем гардеробе, поскольку это именно та вещь, которая понадобится нам для повседневной жизни. Сочетайте с базовыми джинсами и трендовыми балетками в сетку.

Джинсы – это любимый элемент гардероба в кэжуальных образах. Не останавливайтесь на одном фасоне, а расширяйте горизонты и выбирайте для себя на весенне-летний сезон несколько стильных вариантов, которые сможете совместить с интересными элементами гардероба.