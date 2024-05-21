Напоминает Одри Хепберн: Jerry Heil поразила новым образом в Каннах

Представительница Украины на Евровидении Jerry Heil продемонстрировала свой второй выход на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Певица выбрала наряд и прическу, который в сети уже сравнивают с образом британской культовой актрисы Одри Хепберн.

Jerry Heil приехала в Канны с целью выступления на благотворительном мероприятии "Ukrainian Fashion Film Festival" и уже второй раз успела продемонстрировать удивительный образ.

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Аутфит Jerry Heil на Каннском кинофестивале

Перед камерами фотографов Jerry Heil сияла в закрытом, элегантном платье, которое состояло из удлиненного лонгслива с массивными плечиками на длинный рукав и длинной прозрачной юбки.

Гольфовидный верх, который закрывал шею был украшен несколькими слоями серебристых жемчужин, которые создавали эффект колье, а вот длинная юбка из прозрачного тюля была завершена полностью пайетками.

К образу Jerry Heil подобрала длинную цепочку с кулоном. Ее look дополняли бежевые босоножки с прозрачными каблуками и широкими ремешками. Стилисты зачесали волосы в пучок и сделали эффектный макияж с длинными черными стрелками.

Мечтаю в следующем году здесь уже стоять как музыкальная составляющая прогрессивной украинской киносъемочной команды,

– написала певица в инстаграме.

В черном наряде, в пучке и с изящными стрелками часто любила появляться Одри Хепберн, поэтому образ Jerry Heil имел вайб звезды.

Предыдущий образ Jerry Heil

Во время своего первого появления в Каннах певица вышла на красную дорожку в длинном черном платье с корсетом, пышной юбкой и металлическим акцентом на плече. Ее аутфит дополнял металлический доспех, похожий на тот, который довершал платье на Евровидении.



Роскошный образ Jerry Heil / Фото с телеграмм-канала певицы

Интересным акцентом стало изящное украшение на голове, которое прилегало к волосам, открывало лицо и спадало к груди, как колье и минималистичная металлическая сумка.