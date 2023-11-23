Эльза Госк ошеломила образом в берете от Руслана Багинского: роскошное фото

Шведская модница Эльза Госк в очередной раз приобрела головной убор известного украинского бренда Ruslan Baginskiy. Блондинка застилизировала берет с кожаным жакетом.

Инфлюэнсерша собрала вокруг своей персоны 8-миллионную аудиторию, поэтому постоянно делится со своими поклонниками модными образами. Эльза демонстрирует, как стильно одеться на прогулку, городской выход и вечеринку.

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В большинстве своем в ее образах преобладают сдержанные вещи вроде брючных или трикотажных костюмов, впрочем от трендов знаменитость также не отказывается, поэтому любит стилизовать на себе сезонные новинки.

В своем гардеробе модель имеет наряды от известных брендов, так что охотно демонстрирует своей аудитории самые стильные образы. А еще Эльза Госк либит украинский бренд головных уборов Ruslan Baginskiy, поэтому уже не в первый раз примеряет на себе красивую вещь от дизайнера Руслана Багинского.

Образ Эльзы Госк

Бывшая звезда бельевого бренда Victoria's Secret надела черный кожаный жакет, соединивший с лаконичным беретом от украинского бренда. Головной убор украшают минималистические инициалы бренда "RB". На сайте такой берет можно приобрести по 10 тысяч гривен.

Блондинка распустила волосы и накрасила губы алой помадой, подходящей ее голубым глазам.

В прошлом году Эльза Госк выбрала для себя платок в клетку, завязав его в классическом стиле. Головной убор знаменитость выбрала от украинского бренда.



Модный образ Эльзы Госк / Фото из инстаграммы Эльзы Госк

Что известно о бренде Ruslan Baginskiy

Знаменитый бренд головных уборов был основан во Львове в 2015 году. Первые головные уборы Руслан Багинский изготовлял самостоятельно. Всего за несколько лет бренд приобрел безумную популярность за рубежом. В головных уборах дизайнера появлялись мировые знаменитости, среди которых Мадонна, Белла Хадид, Рози Гантингтон-Уайтли, Кайя Гербер, Тейлор Свифт, Бейонсе и многие другие.

Об украинском бренде неоднократно писали The New York Times, Vogue, Harper's Bazaar, W Magazine, V Magazine, ELLE, Marie Claire, Glamour, Garage Magazine и многие другие мировые издания.