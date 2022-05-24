INTERTOP и "Укрпочта" выпустили мерч с популярной фразой "Русский военный корабель": фото наряда

На третий месяц войны популярная фраза пограничника "Русский военный корабель, иди на**" не теряет своей популярности. INTERTOP и "Укрпочта" объединились и выпустили красноречивый мерч.

Украинский ритейлер INTERTOP совместно с "Укрпочтой" выпустили коллекцию футболок и худы с надписью "Русский военный корабель, иди на**".

Читайте также : Марианна Сенчина запустила благотворительную коллекцию футболок с сине-желтыми цветами

Изделия представлены в черном и белом цвете. На принте – марка "Укрпочты", которую мечтает каждый украинец. Рисунок создал украинский художник Борис Грох. Он направил его на всеукраинский конкурс лучшего эскиза в почтовую марку "Русский военный корабель" от "Укрпочты".

Эскиз художника победил, а марка вышла рекордной печатью в 1 миллион экземпляров и вызвала настоящий ажиотаж среди украинцев.

Приобрести патриотическое изделие можно на сайте и в магазинах INTERTOP и в отделенных "Укрпочте". Футболка поклонникам острой фразы обойдется в 349 гривен, а худы – в 649 гривен. 5% от суммы продажи изделия передадут на нужды украинской армии.



INTERTOP и "Укрпочта" выпустили патриотический мерч / Фото с Vogue



INTERTOP и "Укрпочта" выпустили патриотический мерч / Фото с Vogue



INTERTOP и "Укрпочта" выпустили патриотический мерч / Фото с Vogue

Очереди на "Укрпочте" по марке

Недавно "Укрпочта" запустила продажу новой марки "Русский военный корабль все". Вторую обновленную марку с тем же рисунком посвятили утоплению украинскими ракетами крейсера "Москва". Теперь некоторые марки можно купить без крейсера. В разных городах Украины можно увидеть безумные очереди в почту. Многие украинцы хотят приобрести знаменитую марку.

Другую версию марки "Укрпочта" выпустила в День морской пехоты Украины, а также на 40-й день после потопления российского крейсера "Москва".

Автор фразы "Русский военный корабель"

В начале мая из плена освободили Романа Грибова – автора популярной фразы. Впрочем, только недавно стало известно, что авторство знаменитого изречения принадлежит другому пограничнику. Такой информацией украинцев ошеломила Государственная пограничная служба. Спикер Андрей Демченко рассказал, что имя будет объявлено впоследствии. Автора фразы скрывали в целях безопасности, находившегося в плену окуупантов с первых дней войны.

Мы никогда не раскрывали его имя. Ни мы, ни Вооруженные Силы Украины. Не подчеркивали это, не опровергали предварительные информации. Поскольку для нас приоритетной была безопасность находящихся в плену военнослужащих. На данный момент могу сказать, что он (автор фразы, – 24 канал) освобожден из плена, ему ничего не угрожает. Через определенные моменты безопасности мы сможем назвать его имя немного позже. Такая информационная операция по прикрытию, которую все понимают, была совершена, чтобы ни один находившийся в плену военнослужащий не пострадал,

– рассказал Андрей Демченко.