Глянцы Vogue соболезнуют Украине обложкой 1945 года, что символизирует завершение войны

Весь мир активно поддерживает Украину в борьбе с оккупантами. Модные глянцы Vogue из разных стран опубликовали в своих социальных сетях сообщения о нападении России на Украину.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Уже третий день оккупанты обстреливают ракетами военные и гражданские инфраструктуры, впрочем ВСУ дают достойный отпор вражеским войскам.

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Модные издания не остаются в стороне, активно поддерживают украинцев и осуждают действия главы Кремля в своих социальных сетях. Некоторые глянцы опубликовали издание Vogue в 1945 году, знаменовавшее конец Второй мировой войны с голубым небом, без военных самолетов.

Vogue Украина

"Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Именно сейчас пора действовать".

Vogue Бразилия

"Мы временно прекращаем освещать неделю моды во всех социальных сетях. Российская армия начала бомбардировку разных пунктов на территории Украины, в частности столицы Киева. Есть сообщения о нападениях с суши, воздуха и моря. Война, инициированная Путиным, имеет непредсказуемые последствия не только для Украины, но и для мировой экономики и геополитики".

Teen Vogue

"Хотя президент России утверждает, что действия против Украины были необходимы для "самообороны" и что военные не планировали оккупировать Украину, наиболее густонаселенные города страны находятся в осаде российских военных".

Vogue Польша

"Война в Украине стала фактом. В знак солидарности с нашими соседями и друзьями-украинцами во многих городах Польши организуются демонстрации и протесты. После военной эскалации России многие в Европе выходят на улицы, чтобы протестовать против нарушения украинского суверенитета. Сейчас у самых больших городах Польши проходят демонстрации".

Vogue Великобритания

"24 февраля почти 200 тысяч российских военных начали широкое военное наступление в Украине. Во время нападения на ряд ключевых украинских военных объектов – многие из них вблизи некоторых из самых густонаселенных городов страны. Большинство мировых лидеров предупреждают, что серия нападений может привести к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны".

Vogue Германия

"Мы много говорили с редакцией о том, как мы относимся к теме войны России против Украины. Мы не новостной журнал, но не можем и не хотим не замечать ситуацию на ближайшие дни или недели".

Vogue Испания

"В октябре 1945 года Vogue опубликовал обложку об окончании Второй мировой войны с лозунгом "Мир и восстановление". На обложке голубое небо, символизирующее окончание конфликта. Сегодня мы обращаемся к духу этой исторической обложки, чтобы призвать к миру в Украине".