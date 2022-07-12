Актриса Флоренс Пью пришла на показ Valentino с голой грудью: ответившая звезда хейтерам

Британская звезда Флоренс Пью, сыгравшая в фильме "Леди Макбет", на днях стала гостем показа Valentino в Риме. Женщина сидела рядом с Анной Винтур – главной в издании Vogue. Если от посетителей мероприятия она не получила хейта, то в сети ей "досталось" изрядно.

Звезда опубликовала в соцсетях сообщение, где ответила на критику своих нарядов на кутюрном показе. Для происшествия она надела прозрачное розовое платье, сквозь которое четко просматривалась ее обнаженная грудь. Несмотря на эротический образ, Флоренс чувствовала себя уверенно. Но не все пользователи интернета оценили такой выход. Там она и столкнулась с бодишеймингом, где все обсуждали ее "плохой" размер груди.

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Было интересно наблюдать, как легко мужчинам полностью уничтожить женское тело публично, чтобы все видели. Вы даже используете свои должности и рабочие эмейлы в вашей биографии? Это не впервые и, конечно, не в последний раз, когда женщина слышит от толпы незнакомцев, что с ее телом что-то не так. К счастью, я давно приняла особенности своего тела, делающих меня собой. Я довольна всеми своими "недостатками", на которые я не могла смотреть, когда мне было 14,

– говорит Флоренс Пью.

Звезда также призвала уважать личные рамки и предпочтения каждого человека. Она не понимает, почему других людей так беспокоят "ее крошечная грудь". "Если вы публично оскорбляете женщин в 2022 году, то мой ответ таков: это вы ничего не понимаете. Ростите. Уважайте тело. Уважайте всех женщин. Уважайте людей. Жизнь станет гораздо легче, обещаю. И все через два милых маленьких "сос*чка ", – добавила актриса.

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