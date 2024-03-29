Елена Зеленская повторила образ в мятном костюме от бренда Gasanova: элегантное фото

Первая леди Украины встретилась с мэром Парижа Анн Идальго в красивом брючном костюме. Елена Зеленская уже не впервые надевает этот наряд, поэтому осуществила еще один стильный выход в одежде от украинского бренда.

Руководительница французской столицы Анн Идальго уже в четвертый раз приехала в Киев с начала полномасштабного вторжения. Елена Зеленская на деловую встречу пришла в красивом образе.

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Первая леди поблагодарила мэра Парижа, ее городу, всех парижан за то, что эти непростые два года они с нами, за их солидарность и решительность в поддержке Украины.

Образ Елены Зеленской

Елена Зеленская появилась в костюме светло-зеленого оттенка от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Первая леди очень любит бренд Gasanova, поэтому в ее гардеробе есть много вещей именно от этой марки.

Жена президента надела асимметричный жакет свободного кроя без лацканов с одной пуговицей и длинные широкие брюки на высокой посадке. Аутфит Зеленской дополнял пояс на талии в тон к костюму – мятного оттенка.

Первая леди распустила волосы и уложила их в свою фирменную прическу, а на лице сделала нежный макияж. Завершающим штрихом в образе были минималистичные золотые серьги.



Роскошный образ Елены Зеленской / Фото из инстаграма первой леди

Первая леди время от времени повторяет свои образы. 28 марта она появилась в мятном костюме, который надевала еще летом прошлого года.



Елена Зеленская повторила свой образ / Фото из инстаграма первой леди

Какой образ уже повторяла первая леди

Елена Зеленская на VII Международном форуме "Креативная Украина" продемонстрировала стильный образ в белом костюме. Она надела белоснежный жакет с черным цветком. Первая леди выбрала блейзер от бренда Elena Reva.



Елена Зеленская в жакете, который надевала ранее / Фото из инстаграма первой леди

А перед этим Зеленская надевала этот жакет от украинского дизайнера во время встречи с королевой Дании Маргрете II в августе 2023 года. Тогда первая леди дополнила удлиненный жакет черной юбкой миди.