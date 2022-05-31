Дмитрий Комаров присоединился к флешмобу и надел "вышиванку "Вакарчука"

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров получил от Вакарчука вышиванку, расшитую бисером, от студента харьковского центра "Украинской Академии Лидерства". Цель флешмоба "Вышиванка победы" состоит в том, чтобы собрать необходимую сумму для закупки оптики для 92 механизированной бригады.

Несколько дней назад в своем инстаграмме Вакарчук начал флешмоб, где надел красивую украинскую вышиванку и передал "эстафету" Дмитрию. Так звезды помогают собрать 27 тысяч евро на беспилотник с тепловизором для харьковской 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко.

К слову Вакарчук в вышиванке принял участие во флешмобе, чтобы собрать деньги на беспилотник

Тот, кто отдаст больше денег, получит эту вышиванку в подарок. Все желающие могут посылать любую сумму на благотворительную "банку".

Вы наверняка читали о подвигах 92-й бригады. Я провел с ними вместе в Харькове более 3 недель, знаю лично этих людей. И слова "герои", говоря о них, недостаточно – они супергерои, как и большинство защитников Украины,

– написал Комаров.

По его словам, именно они героически защищают Харьков и границы области, отодвигая врага все дальше и дальше. Свою эстафету Комаров передал Александру Пикалову – актеру "Квартала 95", который сейчас защищает Украину с оружием в руках.

"Сбор денег продлится до 10 июня. А потом эту вышиванку получит тот, кто перечислит самую большую сумму (участники флешмоба – не считаются). Нового обладателя вышиванки объявят на странице Украинской академии лидерства", – говорит Дмитрий.

Отметим, что несколько дней назад Дмитрий Комаров объяснил, почему редко появляется в соцсетях. По его словам, он не любит лицемерить и четко отделяет работу от личной жизни. Он говорит, что человек может опубликовать фото из окопа, находясь в безопасности, и наоборот. Поэтому он не видит смысла в том, чтобы что-либо кому-то доказывать.

"Сегодня в пиджаке. Вчера в камуфляже. А завтра будет завтра. Друзья, соцсети – это виртуальный мир. Там легко жить в вымышленной реальности. Но война снимает маски. И даже в соцсетях видно, кто настоящий, а кто пытается выглядеть таким, каким не есть", – заявил Комаров.