Супермодель Ирина Шейк вляпалась в скандал. В день ракетного удара по Виннице знаменитая модель подписала свое фото с окончанием на букву "Z", являющуюся символикой рашистов.

Буква "Z" является символом вторжения российских оккупантов в Украину. Кремлевская свастика уже 142 дня изображена на военной технике, которая находится на территории Украины.

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Пропагандистскую букву "Z" присвоили гражданские россияне, поддерживающие Путина и вторжение россии на территорию Украины. В соцсетях они цинично радуются, когда обстреливают украинские города, а от ракет гибнут мирные украинцы.

Однако Ирину Шейк это не смутило, поэтому она напомнила всем, что является россиянкой циничным и странным способом. В день, когда оккупанты совершили очередной террористический акт в Виннице, модель показала своей многомиллионной аудитории, как парится в русской бане и ест салат оливье. Модель подписала фото словами "Russian zz on Wednasday" (Россияне в среду)".



Инстаграм-стороз Ирины Шейк 14 июля – в день террористического акта в Виннице



Инстаграм-стороз Ирины Шейк 14 июля – в день террористического акта в Виннице

После такой подписи сеть всколыхнуло возмущение модели. Вероятно, Ирина Шейк, много лет живущая и работающая в США, поддерживает войну и геноцид украинцев, к которому безжалостно прибегают рашисты.

Многие пользователи в твиттере отметили, что Ирина Шейк сотрудничает с всемирно известными модными брендами, такими как Burberry, Jean Paul Gaultier и Ivy Park.

"Я очень надеюсь, что эти бренды пересмотрят сотрудничество с ней, когда Россия использует Z, чтобы убивать украинцев", – написала в Twitter журналистка Мария Романенко,

"Представляете, если бы 11 сентября кто-нибудь поддержал "Аль-Каиду", – заметил другой пользователь Twitter.

Возмущенные пользователи публикуют в твиттере жуткие кадры вчерашнего обстрела Винницы с окровавленной детской коляской и оторванной ногой матери, чтобы привлечь внимание мира к циничности россиян, а именно – Ирины Шейк. Рашисты нанесли удар по месту, где всегда людно. В результате удара погибли 23 человека, из них 3 – дети .

Несколько лет назад Шейк оскандалилась из-за домашнего фото на котором позировала лежа на диване с книгой в руках. Модель читала книгу автора Леонида Млечина "Путин".

Отметим, что Ирина Шейк, долгое время придерживавшаяся нейтральной позиции, в начале марта выразила свою поддержку Украине и призвала приобщиться к финансовой поддержке украинцам, пострадавшим от вторжения российских военных.

"Нет войне. Я жертвую средства ЮНИСЕФ и Украинскому обществу Красного Креста. У моих стороз вы найдете ссылку для пожертвования. Перечислите столько, сколько сможете. Молюсь за то, чтобы наступил мир", - написала Ирина Шейк.