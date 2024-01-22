Даша Квиткова поразила голливудской фотосессией в роликовых коньках: роскошный образ

Украинская инфлюэнсер Даша Квиткова обожает фотосессии, поэтому каждый раз предстает перед зрителями в невероятных аутфитах. На этот раз блондинка предстала в довольно интересном образе.

Даша Квиткова всегда безупречно выглядит, а после развода с Никитой Добрыниным, девушка стала в разы больше внимания уделять себе, интересным образам и фотосессиям.

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У Даши отличный вкус по выбору наряда, поэтому ее обыденные или праздничные образы выглядят одинаково стильно и модно. Не менее очаровательны фотосессии инфлюэнсерши, которые всегда вызывают у подписчиков фурор.

Образ Даши Квитковой

Для очередной фотосессии блоггер выбрала черный боди, который подчеркивал ее стройную талию. Его Даша дополнила массивными аксессуарами.

Образ дополнили серебристые роликовые коньки. Аутфит в стиле Roller girl Квиткова решила дополнить широкой черной повязкой и объемной укладкой с кудрями.

Довершили образ длинные серебристые серьги, чокер с блестками и эффектный макияж. Фотосессии в таком стиле часто устраивают спортсменки, занимающиеся фигурным катанием.

На образ Даши Квитковой уже отреагировали десятки поклонников и даже украинских звезд:

"Бестия";

"Голливуд! Как тебе подходит такая укладка и повязка. Разрыв просто";

"Космическая";

"Это что-то невероятное. Очень хорошо";

"Невероятная, как всегда. Даша разрыв!".

Также Даша Квиткова появилась на обложке интернет-издания Insider. Девушка дала интервью и снялась в нескольких других образах вместе со своим сыном Львом.