Даша Квиткова поразила голливудской фотосессией в роликовых коньках: роскошный образ
Источник:Даша Квиткова
Украинская инфлюэнсер Даша Квиткова обожает фотосессии, поэтому каждый раз предстает перед зрителями в невероятных аутфитах. На этот раз блондинка предстала в довольно интересном образе.
Даша Квиткова всегда безупречно выглядит, а после развода с Никитой Добрыниным, девушка стала в разы больше внимания уделять себе, интересным образам и фотосессиям.
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У Даши отличный вкус по выбору наряда, поэтому ее обыденные или праздничные образы выглядят одинаково стильно и модно. Не менее очаровательны фотосессии инфлюэнсерши, которые всегда вызывают у подписчиков фурор.
Образ Даши Квитковой
Для очередной фотосессии блоггер выбрала черный боди, который подчеркивал ее стройную талию. Его Даша дополнила массивными аксессуарами.
Образ дополнили серебристые роликовые коньки. Аутфит в стиле Roller girl Квиткова решила дополнить широкой черной повязкой и объемной укладкой с кудрями.
Довершили образ длинные серебристые серьги, чокер с блестками и эффектный макияж. Фотосессии в таком стиле часто устраивают спортсменки, занимающиеся фигурным катанием.
На образ Даши Квитковой уже отреагировали десятки поклонников и даже украинских звезд:
- "Бестия";
- "Голливуд! Как тебе подходит такая укладка и повязка. Разрыв просто";
- "Космическая";
- "Это что-то невероятное. Очень хорошо";
- "Невероятная, как всегда. Даша разрыв!".
Также Даша Квиткова появилась на обложке интернет-издания Insider. Девушка дала интервью и снялась в нескольких других образах вместе со своим сыном Львом.