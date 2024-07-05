Как стильно одеться летом: 5 фантастических образов от модных инфлюенсеров

Летом хочется больше открывать тело и надевать наряды, которые максимально подчеркнут загар и в которых мы сможем чувствовать себя комфортно и удобно. Как интересно и эффектно одеваться летом на своих инстаграм-страницах учат модные инфлюенсеры.

Судя по образам ведущих мировых модниц, летние наряды наполнены эстетикой Old Money, минимализмом, пастельными цветами и классическими элементами гардероба.

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Как стильно одеться летом

Шведская модница Эльза Хоск показала удивительный образ на основе красивого топа и базовых джинсов, которые она соединила с габаритной черной сумкой.

Fashion-блогер Жюли Феррери демонстрирует интересный look в легком летнем костюме в вертикальную полоску, состоящий из рубашки и брюк. Наряд инфлюенсерка дополнила коричневыми шлепанцами.

Другие стильные девушки продемонстрировали несколько роскошных вариантов нарядов, которые стоит примерить этим летом. Носите в этом сезоне удлиненную черную жилетку с длинной белой юбкой и балетками.

Если хотите создать роскошный образ, цветочное бра или топ довершайте юбкой длины макси из шелка.

Для изысканного аутфита сочетайте брюки палаццо белого цвета с трикотажной футболкой поло с воротником и дополните украшениями, которые завершат look.

Все эти образы вы сможете легко совместить с разнообразной обувью: вьетнамками, босоножками, туфлями или кроссовками и дополнить актуальными летними головными уборами.