З чим носити синє пальто цієї весни: образ з яскравим шарфом показує Жюлі Феррері

Популярна французька інфлюенсерка Жюлі Феррері постійно вражає мережу новими образами. Дівчина вже активно готується до весняного сезону, тож ділиться зі своїми прихильниками модними стилізаціями.

Жюлі Феррері демонструє на своїй сторінці в інстаграмі жіночні та елегантні аутфіти. Її основну частину гардероба займає базовий одяг, який вона легко поєднує з трендовими елементами та розбавляє яскравими деталями.

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Архітекторка живе в сонячному місті Аяччо, що на Корсиці, тож вже сміливо приміряє на собі весняні речі та показує, як з чим можна вдало поєднати головний верхній одяг березня – пальто.

Образ Жюлі Феррері

Дівчина одягнула на прогулянку коротку чорну спідницю та синю блузу. Зверху вона приміряла двостороннє пальто синього кольору з салатовим поясом.

Жюлі доповнила образ короткими чорними чоботами на підборах з квадратним носком та довгим яскравим шарфом в різнокольорові клітинки Acne Studios.

Інфлюенсерка зачесала великий хвіст та довершила весняний look чорними сонцезахисними окулярами.



Модний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Модні весняні образи знаменитостей

Марго Роббі приміряла розкішне білосніжне пальто від Chanel;

Лея Сфез прогулялася Парижем у стьобаній куртці;

Дженніфер Лопес показала наймодніше пальто весни.