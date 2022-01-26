Жюли Феррери демонстрирует на своей странице в инстаграме женственные и элегантные аутфиты. Ее основную часть гардероба занимает базовая одежда, которую она легко сочетает с трендовыми элементами и разбавляет яркими деталями.

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Архитектор живет в солнечном городе Аяччо на Корсике, поэтому уже смело примеряет на себе весенние вещи и показывает, как с чем можно удачно совместить главную верхнюю одежду марта – пальто.

Образ Жюли Феррери

Девушка надела на прогулку короткую черную юбку и синюю блузу. Сверху она примерила двустороннее пальто синего цвета с салатовым поясом.

Жюли дополнила образ короткими черными сапогами на каблуке с квадратным носком и длинным ярким шарфом в разноцветную клетку Acne Studios.

Инфлюенсер расчесала большой хвост и дополнила весенний look черными солнцезащитными очками.



Модный образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера



Модный образ Жюли Феррери / Фото из инстаграма инфлюенсера