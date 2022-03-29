Бренд вышиванок 2KOLYORY шьет плитоноски для украинских защитников.

Основатели бренда вышиванок 2KOLYORY Игорь и Оксана Коваленко сейчас все свое внимание сосредоточивают на пошиве плитоносок. Весь процесс работы они показывают на странице бренда в инстаграмме.

С началом войны в Украине многие бренды переквалифицировались и вместо привычных вещей начали отшивать флисовую одежду, термобелье, балаклавы, жилеты и разгрузки. Помочь украинским военным решили учредители украинского бренда 2KOLYORY Игорь и Оксана Коваленко.

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В начале марта бренд заявил, что не может оставаться в стороне от войны в Украине, поэтому приняли решение наладить производство бронежилетов для территориальной обороны.

Бренд закупил для бронижелетов липучки, стропы, фастексы, люверсы, рамки, кпопки, армированные нити, киперную тесьму. В инстаграмме для поклонников показали процесс создания бронежилетов, выработка которых очень сложна по структуре.

Бренду вышиванок 2KOLYORY удалось собрать почти 2 миллиона гривен. За эти средства было оплачено: ткань 800 метров (395 тысяч гривен), фурнитура (155 тысяч гривен), пошив (556 тысяч гривен).

"93 ! ! ! Именно сколько плитоносок мы отправили. Они направились в Киев, Ирпень, Харьков, Вышгород, Николаев, Чернигов, Запорожье. Это и ВСУ, и ТерОборона, среди них десантники, пограничники, штурмовая бригада, ребята на блок-постах, чей-то отец, сын, муж, одноклассник и просто любимый человек. А самое главное, что это 93 истории и 93 жизни наших защитников! Мы искренне надеемся, что они как можно скорее дойдут до своих новых владельцев!", – говорится в сообщении бренда.