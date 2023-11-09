Dior снял в рекламу с израильской моделью: при чем здесь Белла Хадид

СМИ разразились новостью, будто бренд Dior расторг контракт с моделью Беллой Хадид, поскольку она поддержала Палестину. И после этого сразу пригласил стать лицом бренда израильскую модель Май Тагер. Однако все далеко не так и объясняем почему.

Более месяца назад, 7 октября, Израиль массированно обстреляли ракетами из Сектора Газа, а на территорию страны проникли палестинские боевики из ХАМАС. Это стало существенным обострением между Израилем и ХАМАС, переросшим в войну.

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Многие звезды разделились на тех, кто поддерживает Израиль и отдельно на тех, кто поддерживает Палестину. Белла Хадид – известная модель, родившаяся в Вашингтоне в семье американки и палестинца. Она постоянно напоминает о своих корнях и поддерживает Палестину. В одном из своих интервью Белла даже призналась, что из-за своей позиции она часто имеет конфликты и теряла многомиллионные контракты.

После атаки ХАМАС на Израиль Белла Хадид длительное время не делала заявлений, впрочем, в конце октября впервые публично высказалась.

"Мое сердце обливается болью от травмы, которую я вижу, а также от травмы поколения моей палестинской крови. Видя последствия авиаударов в Газе, я скучаю вместе со всеми матерями, потерявшими детей и плачущими детьми", – написала модель.

Она также добавила, что "скучает вместе с израильскими семьями, которые испытали боль и последствия" после атаки ХАМАС.

Впоследствии на инстаграм-странице турецкого издания Yeni Şafak появилась информация о том, что бренд Dior заменил Беллу Хадид из-за ее антиизраильских высказываний на израильскую модель Май Тагер.

Впрочем, бренд Dior не расторгал контракт с американско-палестинской моделью. Контакт Беллы Хадид с французским брендом завершился еще в марте 2022 года. Модель Май Тагер также была приглашена на рекламные съемки в 2022 году и приняла участие в праздничной кампании Dior в 2023 году. Однако комментарии под рекламным роликом пестрят словами "Белла Хадид" и хештегом #Boycott Dior.

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