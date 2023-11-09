Dior снял в рекламу с израильской моделью: при чем здесь Белла Хадид
Источник:AP news
СМИ разразились новостью, будто бренд Dior расторг контракт с моделью Беллой Хадид, поскольку она поддержала Палестину. И после этого сразу пригласил стать лицом бренда израильскую модель Май Тагер. Однако все далеко не так и объясняем почему.
Более месяца назад, 7 октября, Израиль массированно обстреляли ракетами из Сектора Газа, а на территорию страны проникли палестинские боевики из ХАМАС. Это стало существенным обострением между Израилем и ХАМАС, переросшим в войну.
Читайте также 5 мировых знаменитостей, имеющих палестинские корни
Многие звезды разделились на тех, кто поддерживает Израиль и отдельно на тех, кто поддерживает Палестину. Белла Хадид – известная модель, родившаяся в Вашингтоне в семье американки и палестинца. Она постоянно напоминает о своих корнях и поддерживает Палестину. В одном из своих интервью Белла даже призналась, что из-за своей позиции она часто имеет конфликты и теряла многомиллионные контракты.
После атаки ХАМАС на Израиль Белла Хадид длительное время не делала заявлений, впрочем, в конце октября впервые публично высказалась.
"Мое сердце обливается болью от травмы, которую я вижу, а также от травмы поколения моей палестинской крови. Видя последствия авиаударов в Газе, я скучаю вместе со всеми матерями, потерявшими детей и плачущими детьми", – написала модель.
Она также добавила, что "скучает вместе с израильскими семьями, которые испытали боль и последствия" после атаки ХАМАС.
Впоследствии на инстаграм-странице турецкого издания Yeni Şafak появилась информация о том, что бренд Dior заменил Беллу Хадид из-за ее антиизраильских высказываний на израильскую модель Май Тагер.
Впрочем, бренд Dior не расторгал контракт с американско-палестинской моделью. Контакт Беллы Хадид с французским брендом завершился еще в марте 2022 года. Модель Май Тагер также была приглашена на рекламные съемки в 2022 году и приняла участие в праздничной кампании Dior в 2023 году. Однако комментарии под рекламным роликом пестрят словами "Белла Хадид" и хештегом #Boycott Dior.
Как мировые звезды относятся к войне в Израиле
- Мадонна распространила видео с последствиями вторжения бойцов палестинской группировки Она заявила, что молится за всех пострадавших и добавила, что ее "сердце с Израилем".
- Актриса Натали Портман также выставила пост в поддержку Израиля. Она отметила, что ее "сердце разбито из-за людей в Израиле". Кроме того, знаменитость добавила, что ей "страшно из-за таких варварских действий".
- Звезда "Чудо женщины" Галь Гадот родилась в Израиле и поддерживает Родину. Знаменитость активно делится фотографиями и видео, которые демонстрируют происходящие в стране события.
- Джиджи Хадид, которая имеет палестинские корни, тоже прокомментировала конфликт. Она заявила, что ее "надежды и мечты для палестинцев" не предполагают причинения вреда израильтянам.
- Кайли Дженер также распространила инстаграмм-стрисс в поддержку Израиля, однако впоследствии удалила публикацию. Вероятно, из-за хейта от подписчиков.