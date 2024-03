Билли Айлиш удивила скромным образом на Оскаре: стильный выход

Певица Билли Айлиш любит поражать красные дорожки необычными и странными образами, впрочем на церемонии Оскар обошлось без ее привычного стиля. Знаменитость пришла в скромном наряде от бренда Chanel.

В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения наград Оскар. Это самая выдающаяся и самая важная премия в кинематографе.

Самой молодой двукратной обладательницей премии Оскар стала 22-летняя Билли Айлиш. Певица выиграла статуэтку за лучшую оригинальную песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби". В 2022 году она также получила Оскар в этой категории с песней "No Time To Die".

Образ Билли Айлиш

Знаменитость вышла на красную дорожку в белой рубашке и черном жакете. На низ она надела твидовую клетчатую юбку ниже колен и соединила аутфит в стиле изысканного вайба Chanel с черными лакированными туфлями Мэри Джейн, которые надела под белые носки.

Билли довершила свой праздничный выход сумочкой в принт гусиной лапки и предстала перед камерами с нежным макияжем и укладкой с легкими кудрями.

Образ певицы отличался от аутфитов многих благодаря стилизации рубашки и юбки. Для таких важных событий звезды выбирают помпезные платья и кутюрные платья, впрочем Билли Айлиш решила быть особенной.

Многие поклонники обратили внимание на значок, который был прикреплен к жакету исполнительницы. Контур руки с сердечком на красном фоне – это призыв к прекращению огня в войне Израиля и ХАМАС. Почти полтысячи звезд присоединились к группе Artists4Ceasefire, которая в конце осени 2023 года опубликовала письмо к Конгрессу США и президенту Джо Байдену с призывом к немедленному прекращению огня в Газе и Израиле.



Стильный образ Билли Айлиш / Фото Getty Images

Весь звездный бомонд, который собрался в театре "Долби" и щеголял роскошным нарядом на красной дорожке смотрите в нашем материале.