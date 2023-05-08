Модель Анна Андрес снялась в новой коллекции Андре Тана, посвященной Карпатам: роскошные фото

Новая коллекция Андре Тана получила название "Дыхание". Дизайнер посвятил ее природе украинских Карпат. Основу коллекции составляют платья, оверсайз-жакеты и брюки, которые продолжают концепцию "стильной и изысканной универсальности", присущие бренду Andre TAN.

Новая коллекция подчеркивает важное чувство благодарности. Быть благодарным: ВСУ за возможность просыпаться утром и приближать тот же "первый день после победы"; природе и Вселенной – за вдохновляющие ландшафты Карпат, просто за возможность находиться в моменте, быть, творить и мечтать.

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Уникальная флора и фауна Карпат вдохновила Андре Тана на использование только натуральных тканей из льна, хлопка и шелка. На вещах, представленных в коллекции, присутствует "елочная" подкладка и оригинальная вышивка, которая может оживать и продолжать существование в цифровом виде: к заказам прилагаются открытки с персональным поздравлением от Андре Тана и специальным QR-кодом, по которому можно найти маску для Instagram.



Анна Андрес снялась в новой коллекции Андре Тана / Фото из пресс-службы

Лицом новой коллекции стала модель и инфлюэнсер Анна Андрес, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная". Анна родилась во Львове, а Карпаты занимают особое место в ее жизни, поэтому она согласилась принять участие в проекте "Дыхание".

Среди интересных деталей – первые покупатели вместе со своим заказом получат коллекционные браслеты, на которых изображены ласточки. Андре Тан называет их "ласточками победы", ведь эти птицы являются знаковым элементом народного фольклора и испокон веков символизируют весну и возрождение - то, к чему стремится и ради чего работает абсолютно каждый украинец сегодня, в тылу и на фронте.

Коллекция "Дыхание" – это мое очередное признание в любви Украине. Я продолжаю здесь работать и каждый день вижу то, что меня умиляет и вдохновляет одновременно: как украинцы помогают друг другу, держатся вместе, несмотря ни на что,

– отметил Андре Тан.

Анна Андрес рассказала, что в какой бы точке мира она ни была, она всегда помнит откуда родом и то, что она украинка.

"Самые счастливые моменты моей жизни связаны с семьей и детством, которое пришлось на досмартфонную эпоху, когда еще не было гаджетов и соцсетей. Бегаешь где-то в лесу, дышишь сосновым воздухом - и тебе больше ничего не нужно для счастья. У тебя уже все есть, потому что ты дома. Именно эти чувства и хотелось передать в съемке, напомнить о них каждому украинцу, - добавила Анна Андрес.



Анна Андрес снялась в новой коллекции Андре Тана / Фото из пресс-службы



Анна Андрес снялась в новой коллекции Андре Тана / Фото из пресс-службы



Анна Андрес снялась в новой коллекции Андре Тана / Фото из пресс-службы



Анна Андрес снялась в новой коллекции Андре Тана / Фото из пресс-службы



Анна Андрес снялась в новой коллекции Андре Тана / Фото из пресс-службы