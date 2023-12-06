От кинозвезды к дизайнеру: Анджелина Джоли впервые показала наряды собственного бренда

Знаменитая актриса Анджелина Джоли снялась в фотосессии для глянца WSJ. Для съемок она выбрала наряды от собственного бренда Atelier Jolie.

48-летняя знаменитость снялась для декабрьско-январского номера в черно-белой фотосессии. Недавно Анджелина решила расширить свои горизонты и попробовать силы в дизайнерстве. Что любопытно, в интервью она призналась, что никогда не была на показе моды.

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Киноактриса основала бренд Atelier Jolie и уже показала первый наряд во время фотосессии. В настоящее время она работает над открытием магазина в Нью-Йорке. Анджелина примеряла для фотосессии длинное платье с прозрачными вставками, нарисованное вручную художником Чазом Гестом. Знаменитость также продемонстрировала удлиненный жакет, костюм и базовую майку.

На инстаграмм-странице бренда Atelier Jolie еще нет никаких фото нарядов, однако за страницей уже следит более 200 тысяч поклонников актрисы. В интервью она призналась, что будет привлекать для работы беженцев, чтобы дать им рабочие места.

На сайте бренда указано, что в Atelier Jolie можно отремонтировать или переделать старый наряд, придав ему новый вид. Цель бренда – восстановить то, что подлежало выбрасыванию, чтобы создать одежду с личным значением.

Более 100 миллионов тонн текстильных отходов ежегодно попадает на свалки. Atelier Jolie был создан для разрешения этого кризиса.

Анджелина Джоли в наряде Atelier Jolie



Анджелина Джоли в наряде Atelier Jolie / Фото WSJ



Анджелина Джоли в наряде Atelier Jolie / Фото WSJ



Анджелина Джоли в наряде Atelier Jolie / Фото WSJ



Анджелина Джоли в наряде Atelier Jolie / Фото WSJ



Анджелина Джоли в наряде Atelier Jolie / Фото WSJ