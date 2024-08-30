В мехах и с красной помадой: Анджелина Джоли удивила платьем на Венецианском кинофестивале

В Венеции начался кинофестиваль, который уже посетило немалое количество мировых звезд. Так, на красной дорожке появилась американская актриса Анджелина Джоли в элегантном наряде.

Звезда присоединилась к команде фильма "Мария" кинорежиссера Пабло Ларраина, где сыграла главную роль. Премьера ленты на фестивале состоялась вечером 29 сентября.

Не пропустите Эталон красоты: Моника Беллуччи и Тим Бертон появились на красной дорожке

Анджелина Джоли на Венецианском кинофестивале

Анджелина Джоли пришла на красную дорожку в элегантном нюдовом макси-платье с драпировкой. Наряд для актрисы создала австралийский дизайнер Тамара Ральфи. Свое платье звезда дополнила меховой накидкой, на которой виднелась золотая брошь, что подчеркнула изысканность женщины.

Что интересно, накануне фестиваля Джоли ошеломила сменой имиджа. Анджелина покрасила свои волосы в новый цвет – медовый блонд. Для мероприятия ей сделали прическу, пряди волос которой уложили на бок.

Свой образ актриса довершила эффектным макияжем. Визажисты накрасили ей веки темно-серыми тенями и сделали акцент на губы, использовав красную помаду.



Анджелина Джоли на красной дорожке / Фото Getty Images

Что известно о фильме "Мария"

Лента – завершающий фильм в трилогии Пабло Ларраина о выдающихся женщинах в истории. Кинокартина будет рассказывать историю оперной певицы Марии Каллас, роль которой сыграла Анджелина Джоли.

Критики уже отметили фильм и назвали его самой личной лентой в карьере режиссера. Премьера кинокартины запланирована на конец 2024 года.