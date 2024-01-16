Андре Тан дал советы, как стильно сочетать цвета в 2024 году

Стилист и дизайнер рассказал о комбинациях, которые будут самыми трендовыми в новом году.

Углубляясь в мир моды, трудно не обратиться к влиятельным личностям, которые собственным примером вдохновляют других. Известный стилист Андре Тан одно время стал настоящим гуру для тех, кто стремится выглядеть стильно и интересно.

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Андре Тан не только превращает свои идеи в модные образы, но и дает советы. Поскольку цвет – это язык самовыражения, то дизайнер не смог обойти эту тему в своем инстаграмм-блоге. Он рассказал о трендовых сочетаниях цветов в 2024 году.

Пастельно-розовый+красный

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Нежное сочетание с ноткой страсти. Красный придает энергии изяществу пастельного оттенка, поэтому получается сбалансированный и яркий вид.



Стильные цветовые сочетания / Фото Андре Тана

Кремово-желтый + перламутрово-серый

Очень изысканное и аристократическое соединение как на каждый день, так и на выход. Кремово-желтый как теплый акцент привносит в образ свежесть и весеннюю легкость. А перламутрово-серый, с его переливами на солнце, придает дискретный блеск и создает впечатление неуловимого шарма.



Стильные цветовые сочетания / Фото Андре Тана

Серый + красный

Классика, которая никогда не выходит из моды. Эта динамическая комбинация идеально подходит для создания стильных офисных образов или изысканных вечерних луков.



Стильные цветовые сочетания / Фото Андре Тана

Винный + синий

Очень благородное сочетание – яркое, но в то же время не слишком.



Стильные цветовые сочетания / Фото Андре Тана

Голубой + коричневый

Покой и стиль – вот как Андре Тан описал это сочетание. Голубовато-коричневая палитра – это приглашение в мир элегантной простоты и стойкого шарма.



Стильные цветовые сочетания / Фото Андре Тана

Коричневый + белый

Очень теплые и уютные образы получаются в этих цветах. То ли в форме коричневого пальто с белой блузой, то ли футуристических коричневых аксессуаров на белом фоне – это сочетание всегда придает наряду изящества.