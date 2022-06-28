Мы – сильная нация: Андре Тан поздравил украинцев с Днем Конситуции

28 июня отмечают 26-ю годовщину Конситуции Украины. С праздником украинцев поздравил украинский дизайнер Андре Тан.

28 июня 1996 года Верховная Рада приняла важнейший документ, определяющий права, суверенитет, территориальную целостность нашей страны. Для украинцев День Конституции является выдающимся национальным праздником. Известный модельер Андре Тан поздравил с этим праздником всех украинцев.

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Андре Тан поздравил украинцев с Днем Конституции

"Ровно 26 лет назад, 28 июня, в Верховной Раде приняли Конституцию Украины. Тогда депутатов буквально закрыли в помещении на 24 часа, так долго и сложно принимали этот главный Закон нашей страны. Эта дата – не пустой звук. Для каждого украинца это значит, что мы имеем то заслуженное законодательство, которое заслужили. Демократическая и справедливая, которая уже тогда стала фундаментом для интеграции в Европу", – написал дизайнер Андре Тан.

Дизайнер добавил, что мы должны гордиться своей страной, помнить о своих правах, уважать друг друга, и тогда победим.

"Мы – сильная нация! Мы можем все! Не забывайте, что Конституция является важнейшим активом любого суверенного государства! Вперед к Победе! С праздником, уважаемые украинцы!", – добавил дизайнер.

Украинский дизайнер Андре Тан с первых дней войны помогает нашей армии. Он вместе со всеми украинцами ждет вожделенную победу.

Знаменитый модельер отшил вместе со своей командой более 10 тысяч единиц одежды. Команда Андре Тана снабдила наших защитников спальными мешками, брюками, разгрузками, нижним бельем и прочим.

За время войны Андре Тан создал новый бренд RDNT, средства по продажам которого будут переданы на нужды ВСУ. Дизайнер также решил помочь женщинам, детям и пожилым людям, которые пострадали от войны и создал благотворительные футболки. Все средства от продажи этих футболок дизайнера должны поступить в "Фонд Маша", который возглавляет телеведущая Маша Ефросинина.