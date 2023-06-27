Трендовые сумки лета: 5 модных аксессуаров, которые следует купить

Популярный дизайнер Андре Тан представил своим поклонникам модныe сумки, которые актуальны летом 2023 года. Модельер подробно рассказал о каждой модели и почему именно сейчас она считается трендовой.

Андре Тан активно ведет свою страницу в инстаграмме. Он часто делится с подписчиками ценными советами, помогая усовершенствовать их стиль. В своем недавнем сообщении он рассказал о трендовых сумках, которые на пике популярности летом.

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Модельер привел примеры в картинках, чтобы подписницы увидели, какие именно фасоны сумок они могут выбирать.

Дизайнер отмечает, что лето – это время, когда сумки превращаются в настоящих героев стильных образов. Они выходят из тени пальто и пуховиков и становятся центром внимания. Одна правильно подобранная сумка может радикально изменить настроение образа.

Плетеный таут

"Плетеные сумки всегда вызывают ассоциации с морским настроением, отпуском и безмятежностью, даже если вы проводите теплые месяцы в мегаполисе. Идеальный вариант этим летом – твердый плетеный таут, в который уместится все, и даже немного больше", – отметил дизайнер.



Трендовые сумки на лето 2023 / Фото с Instagram

Поясная сумка

По словам Андре Тана, это идеальный вариант для тех, кто любит бродить по городу с кофе в одной руке и телефоном в другой. Поясные сумки уже давно не только о спорте. Есть много элегантных вариантов, которые прекрасно сочетаются с летними платьями и юбками.



Трендовые сумки на лето 2023 / Фото с Instagram

Сумка-седло

"Этот классический стиль с ковбойской эстетикой никогда не выходит из моды. Сегодня актуальными будут как большие, так и маленькие сумки-седла. При чем цвета могут быть любые, от классического коричневого до ярких – зеленых и розовых. Не бойтесь экспериментировать!", – добавил модельер.



Трендовые сумки на лето 2023 / Фото с Instagram

Цветочные мотивы на сумках

Цветочный принт – воплощение лета, красоты и женственности. Сумка с цветочным принтом придаст свежести, яркости и настроению вашему гардеробу! Главное – разумно совмещать их, не переборщить с комбинациями разных принтов в одном образе.



Трендовые сумки на лето 2023 / Фото с Instagram

Сумка карго

"Стиль карго продолжает завоевывать места в наших гардеробах. Сумки с "пухлыми" откидными карманами мгновенно стали трендом лета 2023. Чтобы этот аксессуар не нагружал ваш образ в теплое время года, выбирайте миниатюрные варианты из нейлона или просторные тауты из натуральной бавовны. о моде и комфорте", – рассказал дизайнер.



Трендовые сумки на лето 2023 / Фото с Instagram