Объемный бант и повязка на голову: как выглядят интересные аксессуары на осень

В осенний сезон вошло немало интересных трендовых вещей, а вместе с тем образы следует дополнять аксессуарами, которые добавят аутфитам интересной изюминки.

Еще весной в моду вошли повязки на голову, которые продолжают набирать обороты, пишет 24 Канал. На Неделях моды можно было заметить девушек с красивыми объемными бантами, а вот довершить аутфит с повязкой вам помогут солнцезащитные очки.

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Бант

Таким стильным аксессуаром можно дополнять не только романтические платья, но и кэжуальные брюки и длинные юбки макси. Закрепляйте бантом минималистичные хвосты внизу или вверху. Также такой бант можно застегивать с распущенными волосами. Вдохновляйтесь модными блоггерами для того, чтобы у вас получился красивый аутфит.

Повязка на голову

Во время, когда шапку еще слишком быстро одевать, а на улице время от времени бывают порывы ветров, обратите внимание на повязку, которая защитит ваши уши от холода. Впрочем, повязка – это красивый аксессуар, который может стать интересным дополнением к вашим аутфитам с кожаной курткой, бомбером или тренчом.

Очки

Осенью очки очень стильно смотрятся и довершают любой аутфит. Надевайте классические черные очки к тренчам и пальто, особенно в монохромных вариантах. Впрочем, какой бы вы образ не выбрали – этот аксессуар будет уместен в солнечную погоду.