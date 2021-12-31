Розкішна жінка: найкращі виходи Анджеліни Джолі за 2021 рік

Анджеліна Джолі потрапляє в об’єктиви папараці досить часто. Голлівудська акторка любить стильно одягатися, тож на для буденних прогулянок чи виходів на червону доріжку завжди обирає люксове вбрання. Чим вражала Анджеліна Джолі у 2021 році – читайте далі.

Анджеліна Джолі сформувала свій стиль давно, тож її любов до чорного, білого та бежевого знають усі її фанати. Акторка оминає увагою всі супертрендові речі, любить базовий класичний одяг, який активно застосовує у своїх аутфітах.

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Найчастіше стрітстайл-фотографи її знімкують під час шопінгу з дітьми. Зіркова матуся любить тішити не лише себе новими покупками, але й своїх нащадків.

На початку року знаменитість потрапила під приціли фотокамер у повністю чорному образі. Вона одягнула шифонову блузу, штани та класичний тренч.



Анджеліна Джолі прогулялася з донькою / Copyright

На святкування 46-річчя зірка приміряла яскраво-жовту сукню від Valentino.



Анджеліна Джолі в жовтій сукні / Vogue Україна

Влітку акторка прилетіла у Париж разом з дітьми підтримати місцевих бджолярів у боротьбі зі зникненням бджіл. Для спекотного літнього дня знаменитість обрала лляний костюм. Виріб складався з жакета-кімоно та стильних штанів палаццо. Образ довершувала сумка Lady Dior.



Стильний образ Анджеліни Джолі / Elle

На вечерю у Лос-Анджелесі зірка одягнула білосніжний костюм, який поєднала з бежевим кашеміровим пальто без ґудзиків.



Стильний образ Анджеліни Джолі / Elle

Восени Анджеліна Джолі стала ведучою щорічного заходу "Сила жінок", яку організовує глянець Variety. На подію вона прийшла у сукні пісочного відтінку з коміром, довгими рукавами та внутрішньою шовковою комбінацією. Знаменитість випрямила волосся та зробила насичений макіяж з акцентом на червоних губах.



Трендовий макіяж губ Анджеліни Джолі / Фото з інстаграму @angelinajoliecenter

Бездоганними образами акторка запам’яталася всім під час премє’р фільму "Вічні". У Римі на червону доріжку зірка вийшла у розкішній сукні-бюстьє сріблястого кольору від італійського Модного будинку Atelier Versace.



Ефектний вихід Анджеліни Джолі / Фото з Getty Images

Для фотоколу Джолі обрала шкіряне плаття-бюстьє чорного кольору від Dolce & Gabbana. Образ знаменитості доповнили чорні босоніжки на підборах.



Розкішний образ Анджеліни Джолі / Фото з Getty Images