Як трендово одягнутися влітку: стильні поради від моделі Розі Гатнінгтон-Вайтлі

Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі є однією з найвідоміших моделей, яка любить одягатися у класичному стилі. Такий одяг має бездоганне пошиття, прямі лінії та фокусується на простій елегантності та головне – завжди залишається в моді.

Дружина актора Джейсона Стейтема вміє ефектно виглядати не лише на червоних доріжках, але й у повсякденному житті. Модель добре розуміється на стилі та вдало демонструє це у своєму профілі.

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У своєму інстаграмі знаменитість опублікувала стримані та лаконічні образи, які можна легко приміряти влітку.

Образи Розі Гантінгтон-Вайтлі

Зірка показала цікавий образ, який зможе легко повторити будь-яка модниця. Розі одягнула білу майку, яку поєднала з бежевими штанами.



Ефектні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Класичну білизняну сукню довжини міді на тонких бретельках модель вирішила доповнити стильними чорними босоніжками на зав’язках та сонцезахисними окулярами.



Красиві образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Розі відома своїми вишуканими образами, тож на власному прикладі показала, як можна створити ніжний образ на основі майки з глибоким вирізом та спідниці довжини максі.



Ефектні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Монохромні образи завжди в моді, тож британка поєднала у своєму аутфіті чорну майку зі спідницею, босоніжками на тонких ремінцях та чорним клатчем.



Красиві образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Трішки сексуальності своєму аутфіту манекенниця вирішила додати завдяки кардигану на одному ґудзику, спідниці довжини міді, світлих босоніжках та клатчі.



Ефектні образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

А от для кежуального образу можете обирати звичайну білу футболку, поєднуючи її з чорними шортами та в’єтнамками.



Красиві образи Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму моделі

Гантінгтон-Вайтлі відома своєю любов’ю до моди, тож знає, як за допомогою декількох акцентів можна вдало поєднати образ та створити його бездоганним, тому можете черпати натхнення від знаменитої моделі для створення власних аутфітів.