Супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі показала, як носити трендовий широкий блейзер

Зірка соцмереж одягнула вбрання з обʼємним верхом на виставку сучасного мистецтва у Парижі. Це новий вихід моделі після того, як вона сяяла на Тижні моди.

Британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі відвідала Gagosian – галерею, що спеціалізується на сучасному мистецтві. Заклад має 19 виставкових просторів по всьому світу, а Розі побувала у паризькій філії. Екскурсію для неї проводив письменник і телеведучий, який працює в індустрії моди, старший співробітник Gagosian Дерек Бласберг.

Читайте також Про них треба забути: антитрендові речі, які вийшли з моди

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

На супермоделі був білий блейзер від Saint Laurent, виготовлений вручну з вовни. Виріб має класичний прямий крій з зубчастими лацканами. Відомий бренд радить поєднувати це вбрання з мідіспідницею, однак Гантінгтон-Вайтлі обрала до нього чорні легінси і туфлі-човники на підборах. Під блейзер вона вбрала чорний гольф. Щодо аксесуарів, то в образ вписалися масивні срібні сережки.

Загалом гардероб Розі Гантінгтон-Вайтлі складається з вбрання у мінімалістичному стилі. Зазвичай вона обирає класичну колірну гаму, легку для поєднання, і яка є вдалою інвестицією на кілька років. Зірка не любить сезонних мікротрендів, натомість обирає якісну базу.

На сайті піджак коштує 3,410 фунтів стерлінгів. А це трохи більше, ніж 164 тисячі гривень.

Що радять стилісти

Можете комбінувати оверсайз-блейзери з ніжними довгими сукнями і мініспідницями в тон. Вони також стильно виглядатимуть у тотал-луках з широкими штанами і пальтами. Експериментуйте з ременями, хустками поверх блейзера і акцентними сумочками.

Стильні виходи Розі Гантінгтон-Вайтлі